حقق الفارس حسين الخرافي المركز الثاني لفئة النجمة عكس عقارب الساعة من دون مرحلة تمايز ضمن منافسات بطولة جولات لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز في العاصمة القطرية الدوحة، بارتفاع 120 سم وبزمن قدره 51.15 ثانية، فيما نال المركز الأول الفارس القطري سعيد جمعة، والمركز الثالث القطري خالد العمادي.



وفي فئة الثلاث نجوم عكس عقارب الساعة بارتفاع 145 سم من دون جولة تمايز حقق الفارس علي الخرافي المركز الرابع، فيما حقق الأول إيمانويل جاوديانو من إيطاليا، والسعودي عبدالرحمن الراجحي المركز الثاني، وجيرفريد بوك المركز الثالث من النمسا.



وكان الفارس علي الخرافي قد حقق الخميس الماضي المركز الأول في الشوط الأول لفئة الثلاث نجوم على مرحلتين بارتفاع 135سم وبزمن قدره 28.35 ثانية، فيما نال المركز الثاني الفارس القطري الشيخ خليفة آل ثاني والثالث شيرين شريف من فرنسا.



كما حقق الفارس محمد المليفي المركز الثاني في شوط السرعة على ارتفاع 120 سم في (فئة النجمة الواحدة) بزمن 51.34 ثانية، فيما حل المركز الأول الفارس القطري ناصر القاضي، والثالث الفارس سلمان العمادي من قطر.



وقد انطلقت الخميس الماضي ولمدة ثلاثة أيام منافسات جولات لونجين العالمية للأبطال في الدوحة وهي تقام في ثلاث قارات وتستضيفها 14 دولة في 16 مدينة مختلفة وتقدر جوائز البطولة بأكثر من 36 مليون يورو في عام 2024.