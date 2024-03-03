أقامت سفارتنا لدى فرنسا حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني الـ 63 والذكرى الـ 33 ليوم التحرير.



وذكرت سفارتنا لدى فرنسا، في بيان لـ «كونا»، أن الحفل حضره كبار المسؤولين في الحكومة الفرنسية ورؤساء وممثلو البعثات العربية الديبلوماسية والأجنبية المعتمدة في باريس وجمع من الشخصيات الاجتماعية والسياسية ورجال الأعمال وأركان سفارتنا لدى فرنسا ولفيف من المواطنين الكويتيين والطلبة الدارسين في فرنسا.



كما حضر الحفل إلى جانب سفيرنا لدى فرنسا محمد الجديع أعضاء السفارة ورؤساء المكاتب الفنية المختصة وبعثة الكويت لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) وممثلين عن الضباط والطلبة الكويتيين المبتعثين للدراسات العليا العسكرية والجامعية في فرنسا.



وبهذه المناسبة، رفع السفير الجديع، في تصريح لـ «كونا»، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح وإلى الكويت حكومة وشعبا.



وأشاد الجديع بهذه المناسبة أيضا بأهمية العلاقات الديبلوماسية بين الكويت وجمهورية فرنسا، مشيدا بمستوى العلاقات المتميزة والمتقدمة بين البلدين في مجالات عدة، وذلك من خلال الجهود المستمرة والمقدرة التي تبذلها الحكومتان لتوطيد العلاقات بينهما.



من جهته، رفع مندوبنا الدائم لدى «اليونسكو» د.آدم الملا أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح وإلى الكويت حكومة وشعبا بمناسبة الأعياد الوطنية.



وأكد الملا، في تصريح لـ «كونا»، أن الكويت شريك أساسي وفعال في «اليونسكو»، مشيرا إلى الإنجازات المشتركة والتعاون والبناء من خلال الرسالة السامية التي تجسدها المنظمة.