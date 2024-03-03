قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب ان «انسحاب اسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، واحترام الحدود الدولية، ووقف الخروقات اليومية يحقق الامن للجميع، وأن لبنان مستعد للتفاوض غير المباشر لان الخيار الآخر امامنا هو خطر اتساع رقعة الحرب لتصبح حربا اقليمية».



وأضاف بوحبيب، خلال حضوره منتدى انطاليا الديبلوماسي، مشاركا في حلقة حوارية حول التأسيس لسلام دائم في الشرق الاوسط مع كل من وزير خارجية فلسطين رياض المالكي ونائب وزير خارجية البحرين الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي: «وقف الغرب تزويد اسرائيل بالسلاح والذخيرة يوقف الحرب». كما اشار إلى التهديدات اليومية الاسرائيلية بتدمير لبنان، في حين يسعى لبنان للاستقرار، داعيا الاسرائيليين إلى «تجربة خيار مختلف عن الحرب المستمرة منذ اكثر من 75 عاما».



وأجرى الوزير بوحبيب لقاءات ثنائية مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة في لوكسمبورغ كزافيي بيتيل، ووزيرة خارجية رومانيا لومينيتا تيودورا اودوبيسكو، ووزراء خارجية أوروبيين من هنغاريا بيتر سيارتو، وصربيا ايفيكا داجيك، ومونتينيغرو فيليب ايفانوفيك، شارحا الموقف اللبناني الداعي إلى وقف الحرب، وأهمية دعم الجيش اللبناني، وحماية المدنيين وفقا لقواعد القانون الدولي الانساني، والعمل على حلول سياسية مستدامة تحقق الاستقرار والامن في الشرق الاوسط وجنوب لبنان، اضافة إلى كيفية تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والسياحية.