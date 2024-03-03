شارك ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وزير الخارجية عبدالله اليحيا، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى أنطاليا الديبلوماسي الثالث الذي افتتحه رئيس الجمهورية التركية الصديقة رجب طيب أردوغان في مدينة أنطاليا.



إلى ذلك، التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وزير الخارجية عبدالله اليحيا، وزير الخارجية في جمهورية أوزبكستان الصديقة بختيار سعيدوف على هامش أعمال منتدى أنطاليا الديبلوماسي الثالث الذي انطلق في مدينة أنطاليا التركية.



وجـرى خـلال الـلـقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات الدولية ومن ضمنها المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها، كما تم استعراض مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيقة لما بعد العلامة 162.



والتقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وزير الخارجية عبدالله اليحيا، وزير الخارجية في جمهورية أرمينيا الصديقة أرارات ميرزويان على هامش أعمال منتدى أنطاليا الديبلوماسي الثالث الذي يعقد في مدينة أنطاليا التركية.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات الدولية ومن ضمنها المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها. كما تم استعراض الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيقة لما بعد العلامة 162.



وتمت خلال اللقاء كذلك مناقشة مستجدات الأزمة بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان الصديقتين.



كما التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وزير الخارجية عبدالله اليحيا، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية أذربيجان الصديقة جيهون بارايوف على هامش أعمال منتدى أنطاليا الديبلوماسي الثالث الذي يعقد في مدينة أنطاليا التركية.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات الدولية ومن ضمنها المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها، كما تم استعراض الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيقة لما بعد العلامة 162، وتمت خلال اللقاء كذلك مناقشة مستجدات الأزمة بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا الصديقتين.



كما التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وزير الخارجية عبدالله اليحيا صباح اليوم وزير الخارجية في الجمهورية التركية الصديقة هاكان فيدان على هامش أعمال منتدى أنطاليا الديبلوماسي الثالث الذي يعقد في مدينة أنطاليا التركية.



وجـرى خـلال الـلقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات الدولية ومن ضمنها المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها، كما تم استعراض مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين الكويت وجمهورية العراق الشقيقة لما بعد العلامة 162.



بعدها غادر ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وزير الخارجية عبدالله اليحيا، مدينة أنطاليا التركية اليوم الجمعة عقب مشاركته في أعمال منتدى أنطاليا الديبلوماسي الثالث الذي افتتحه رئيس الجمهورية التركية الصديقة رجب طيب أردوغان. وكان في وداع الوزير اليحيا السفيرة المسؤولة عن شؤون منتدى أنطاليا الديبلوماسي نيلوفير كايغيسيز ومساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي وسفيرنا لدى الجمهورية التركية وائل العنزي.