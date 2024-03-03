السفير الهندي: بلادنا تمتلك بنية تحتية سياحية رائعة وتنوعاً ثقافياً فريداً



أسامة دياب



نظمت سفارة الهند في الكويت عرضا ترويجيا سياحيا لمدة يومين بعنوان «استكشف وجرب واستمتع بالهند المذهلة» في «الأفنيوز» خلال الفترة من 29 فبراير إلى 1 مارس، حيث افتتح الوكيل المساعد لقطاع السياحة في وزارة الإعلام بالتكليف أسامة المخيال الحفل الذي شهد حضور الشيخة هالة البدر المحمد الصباح وجمهور غفير.



وأكدت الشيخة هالة البدر قوة العلاقات الهندية- الكويتية، مشيرة إلى التشابه الكبير في الثقافات بين شعبي البلدين، معتبرة أن الشعب الهندي هو الأقرب إلى قلوب الكويتيين من القارة الآسيوية.



ودعت الكويتيين إلى التعرف على الفرص السياحية التي تزخر بها الهند في مختلف فصول السنة، مشيدة بطيبة الشعب الهندي وحسن استقبالهم الضيوف.



من جهته، أوضح السفير الهندي لدى البلاد د.أدارش سويكا أن الهند تمتلك بنية تحتية سياحية رائعة وتنوعا ثقافيا فريدا يؤهلها لتكون وجهة سياحية محببة للسائحين من مختلف أنحاء العالم.



ولفت سويكا إلى أن هذا الحدث الترويجي ركز على جوانب متنوعة من السياحة الهندية واستعرض بنيتها التحتية، مثل السياحة الصيفية، والفنادق والقطارات الفاخرة، والصحة، والمثلث الذهبي للمغامرة والحياة البرية والمزيد تحت شعار «السياحة الصيفية».



وأضاف أن المعرض أعطى الحضور فكرة عن أماكن في الهند مثل كشمير إلى شيملا-كولو مانالي إلى موسوري وناينيتال في الشمال، وتم عرض المسارات السياحية التي يغطيها قطارات بالاس أون ويلز الشهيرة، وقطارات مهراجا إكسبرس، وجولدن شاريوت، وديكان أوديسي، وتم توزيع كتيبات سياحية عن مختلف القطاعات السياحية في الهند للجمهور.



هذا، وتضمنت الفعالية مختلف أشكال الفن والرقص الهندي، مثل بهاراتناتيام، وكاثاك، وكوشيبودي، وموهينياتام، بالإضافة إلى الرقصات الشعبية ورقصة بوليوود الشعبية المعاصرة. كما تم تنظيم أنشطة مثل تصاميم الحناء والأعمال الفنية الزردوسية والاختبارات الفورية وغيرها للتفاعل مع الزوار.