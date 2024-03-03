طارق عرابي



كشفت بيانات حديثة صادرة عن وزارة التجارة والصناعة، حصلت عليها «الأنباء» أن إجمالي قيمة الصادرات الكويتية المنشأ غير النفطية بلغت بنهاية العام 2023 نحو 275.4 مليون دينار، بانخفاض بلغت قيمته 110.9 ملايين دينار مقارنة بنفس الفترة من العام 2022، والتي بلغت في ذلك العام نحو 386.3 مليون دينار.



وتصدر الكويت مجموعة من منتجاتها الصناعية غير النفطية إلى 6 مجموعات من دول العالم، تضم دول مجلس التعاون الخليجي، الدول العربية، دول القارة الأوروبية، دول القارة الأفريقية، دول القارتين الآسيوية وأستراليا، وأخيرا دول القارتين الأميركيتين.



وتتنوع صادرات الكويت لتشمل شريحة كبيرة من المنتجات، فيما تتصدر دول مجلس التعاون الخليجي الدول المستوردة من الكويت، حيث استحوذت وحدها على 171.4 مليون دينار من الصادرات الكويتية المنشأ خلال 2023، حيث تكتسب الصادرات الكويتية أهمية كبرى لدى دول المنطقة، وذلك لعدد من الأسباب، أولها الجودة العالية والدقة في التصنيع، وثانيها قرب المسافة التي تسمح بنقل المنتجات والصادرات الكويتية إلى تلك الدول خلال فترة قصيرة وبتكلفة نقل بري مناسبة مقارنة بتكاليف النقل والشحن البحري والجوي إلى باقي الدول العربية ودول العالم المختلفة والتي ترتفع قيمة نقلها وشحنها كلما زادت مسافة النقل والشحن والتخزين.



وتفاوتت معدلات التصدير طوال عام 2023 حيث ارتفعت تارة وهبطت تارة أخرى، فيما كانت أعلى نسبة صادرات كويتية المنشأ غير نفطية إلى دول الخليج في شهر أبريل الذي شهد تصدير ما قيمته 19 مليون دينار من المنتجات الكويتية، تلاه شهرا مارس ويوليو بـ 17 مليون دينار لكل منهما، ثم شهر اغسطس بـ 16 مليون دينار، ثم شهري يناير ومايو بـ15 مليون دينار لكل منهما، ثم شهر فبراير بـ 14 مليون دينار، ثم شهر نوفمبر بقيمة 11.8 مليون دينار، وشهري يونيو وسبتمبر بـ 11 مليون دينار لكل منهما، وأخيرا شهر ديسمبر بقيمة 10.6 ملايين دينار.



وجاءت الدول العربية في المرتبة الثانية من قائمة الدول المستوردة من الكويت بعد دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات الكويتية المنشأ إلى الدول العربية (الأردن، العراق، مصر، لبنان، فلسطين، الجزائر، المغرب، سورية، ليبيا واليمن) نحو 92.3 مليون دينار.



فيما بلغت ذروة الصادرات إلى تلك الدول في شهر أغسطس بواقع 14 مليون دينار، ثم شهري مارس وأكتوبر بواقع 10 ملايين دينار لكل منهما، ثم شهر نوفمبر بواقع 8.6 ملايين دينار، ثم شهر ديسمبر بواقع 7.7 ملايين دينار، ثم شهر أبريل ويونيو ويوليو بواقع 7 ملايين دينار لكل منهم ثم شهر يناير ومايو بواقع 6 ملايين دينار لكل منهما، وأخيرا شهر سبتمبر بواقع 5 ملايين دينار.



وتوزعت باقي الصادرات الكويتية إلى عدد من قارات العالم التي تضم القارة الاوروبية والقارة الافريقية ودول القارتين الآسيوية وأستراليا ودول القارتين الأميركيتين، بنسب متفاوتة، ليبلغ إجمالي الصادرات الكويتية إلى تلك الدول نحو 10.5 ملايين دينار خلال العام 2023.