نما حجم ديون الولايات المتحدة بوتيرة أسرع في الأشهر الأخيرة، حيث أصبح يزيد بمقدار تريليون دولار كل 100 يوم تقريبا، وتجاوز مستوى 34 تريليون دولار. ووصلت ديون الولايات المتحدة إلى 32 تريليون دولار في 15 يونيو 2023 ثم قفزت إلى 33 تريليون دولار في 15 سبتمبر 2023، قبل أن تبلغ 34 تريليونا في 4 يناير 2024. وتجاوز الدين مستوى 34 تريليونا لفترة وجيزة في 29 ديسمبر قبل أن يتراجع لاحقا، وقبل ذلك استغرقت زيادة حجم الدين الإجمالي الأميركي بمقدار تريليون دولار (إلى المستوى 31 تريليون دولار) نحو ثمانية أشهر.



وقد وصل الدين الأميركي إلى 7 تريليونات دولار في يناير 2004 بعد 672 يوما من تسجيله 6 تريليونات دولار، لكنه استغرق 197 يوما للارتفاع من 12 تريليون دولار إلى 13 تريليونا في يونيو 2010.



وتظهر البيانات أنه منذ أواخر عام 2019 عندما بلغ الدين الأمريكي 24 تريليون دولار تقريبا ارتفع بشكل حاد للغاية في ظل الضغوط التي شكلتها الجائحة، حتى إنه سجل أسرع معدلات زيادة في ذلك الوقت. ويعتقد محللو الاستثمار في «بنك أوف أميركا»، أن نمط «تريليون دولار خلال 100 يوم» سيظل قائما عند الانتقال إلى عتبة 35 تريليون دولار.