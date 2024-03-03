توقع تقرير «حجم سوق البناء الكويتي واتجاهاته وتوقعاته حسب القطاع بين 2023 و2027»، الصادر عن موقع «بي آر نيوزواير»، أن ينمو قطاع البناء في الكويت بنسبة 7.1% بالقيمة الحقيقية خلال العام الحالي، مدعوما بزيادة في مشاريع النفط والغاز، فضلا عن الاستثمارات في قطاع الطاقة وارتفاع الطلب على العقارات، فيما تشير التوقعات إلى نمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.9% خلال الفترة بين 2024 و2027، مدعوما بتنفيذ المشاريع التنموية الطموحة في البلاد.



وأوضح التقرير أنه ضمن خطط الكويت لزيادة إنتاجها النفطي من 2.43 مليون برميل يوميا في 2020 إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2040، أعلنت شركة نفط الكويت في سبتمبر 2023 عن خطتها لاستثمار 116.4 مليون دينار (380 مليون دولار) في تطوير منشآت النفط والغاز في شمال الكويت.



وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة الى تنفيذ برنامج مشروعات تنموية كبرى يتضمن 107 مشروعات تغطي جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والترفيهية والموارد البشرية، بتواريخ إنجاز تتراوح بين 2023 و2027.



وذكر التقرير انه من المتوقع أن يسجل ناتج القطاع الصناعي في الكويت معدل نمو سنوي متوسط ​​قدره 3.9% بالفترة من 2024 إلى 2027، مدعوما بالاستثمارات في الطاقة المتجددة والإسكان والسياحة ومراكز البيانات.



وأشار إلى أنه سيتم دعم النمو المتوقع لقطاع البناء في الكويت من خلال رؤية الكويت 2035، حيث تركز الحكومة على تسريع الإصلاحات الاقتصادية وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز، وتعتزم استثمار أكثر من 350 مليون دينار (1.1 مليار دولار) في بناء العديد من المشاريع الرياضية في جميع أنحاء البلاد كجزء من خطة التنمية 2035.



وبالإضافة إلى ذلك، وافقت الحكومة على ميزانية قدرها 26.3 مليار دينار (85.9 مليار دولار) للسنة المالية 2023-2024 في أغسطس 2023، وهو ما يزيد بنسبة 11.7% عن خطط الإنفاق للفترة 2022-2023، وسيؤدي إنشاء مشروع الزور للبتروكيماويات التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) بتكلفة 2.9 مليار دينار (9.8 مليارات دولار) إلى دعم نشاط البناء في البلاد خلال الفترة المتوقعة.