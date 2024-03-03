تستعد الهيئة العامة للصناعة لإعلان أسماء المنشآت الصناعية الفائزة بجائزة صاحب السمو أمير البلاد للمصانع المتميزة في دورتها السادسة، وذلك في احتفال تقيمه الهيئة بفندق الفورسيزونز في الساعة العاشرة من صباح اليوم (الأحد).



ويقام الاحتفال تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد، ويحضره نيابة عن سموه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة عبدالله الجوعان، والمدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد العدواني، وعدد كبير من مسؤولي الصناعة والمنشآت الصناعية بدولة الكويت.



وتعرض هيئة الصناعة خلال الاحتفال فيلما وثائقيا عن المصانع المتميزة والجائزة، حيث يسلط الضوء على أهداف ومعايير الجائزة الحالية (الدورة السادسة) والدورات السابقة، ويقوم وزير التجارة والصناعة، نيابة عن صاحب السمو أمير البلاد، بتوزيع الجوائز على المصانع الفائزة إضافة إلى الجوائز التشجيعية، كذلك سيتم تكريم فريق المحكمين.



يذكر أن جائزة صاحب السمو الأمير انطلقت في عام 2002، وحققت نجاحا طيبا خلال الدورات الخمس الماضية، تهدف إلى نشر ثقافة التميز في الأداء المؤسسي وخلق روح المنافسة بين المنشآت الصناعية الكويتية، وتعريف المنشآت الصناعية بالتطورات الإدارية والتقنية، وتشجيع المؤسسات الصناعية على قياس أدائها الحالي ومقارنته بأفضل الممارسات العالمية، ومساعدة المنشآت الصناعية على تبني سياسة التطوير المستمر، وتشجيع المنتج المحلي، وتكريم وتقدير جهود المؤسسات الصناعية التي تسعى نحو الارتقاء في الأداء.