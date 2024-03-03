داود معرفي: ندعو القطاع الخاص إلى السير على خطى بنك الخليج بتنظيم فعاليات رياضية متميزة

الماراثون يوفر فرصة لهواة ومحترفي سباقات الجري.. والوزارة لا تدخر جهداً بدعم تلك الجهود

محمد القطان: سعداء بالإقبال الملحوظ والتنوع الكبير للمشاركين من مختلف الفئات

الماراثون بات علامة مميزة لسباقات الجري محلياً وعالمياً.. ويمثل مبادرة رياضية واجتماعية فعّالة

أحمد الماجد: فخورون بمواصلة الشراكة مع «الخليج» في تنظيم هذا الحدث الرياضي الاجتماعي

نتطلع إلى رفع مستوى الأحداث الرياضية في المنطقة من خلال تنظيم فعاليات رياضية متميزة

في يوم رياضي من طراز رفيع، وفي أجواء كرنفالية رائعة، نجح في جمع الآلاف من الرياضيين وعشاق رياضة الجري من مختلف فئات المجتمع، انطلق صباح أمس ماراثون بنك الخليج 642، إحدى أهم الفعاليات الرياضية والاجتماعية في البلاد، والوحيد في الكويت المصنف عالميا، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي ومسؤولي الإدارة التنفيذية.



وبرعاية رئيسية من بنك الخليج، وتنظيم مميز من شركة Suffix لإدارة الفعاليات الرياضية، انطلق جموع المتسابقين، من مختلف فئات المشاركين في الصباح الباكر، من نقطة البداية عند سوق شرق، تحت أجواء صافية يملؤها النشاط والحيوية، ويزيدها حماسا خط سير الماراثون الذي يمر بأبرز معالم مدينة الكويت، وفي مقدمتها أبراج الكويت ومركز جابر الأحمد الثقافي، والمسجد الكبير، وسوق المباركية، ومبنى بنك الخليج الرئيسي وغيرها.



وفي هذا السياق، أشاد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي بالإقبال الكبير على المشاركة في ماراثون بنك الخليج 642، الذي يوفر فرصة جيدة لهواة ومحترفي سباقات الجري.



ودعا شركات القطاع الخاص إلى أن يحذو حذو بنك الخليج في تنظيم فعاليات رياضية على هذا المستوى المتميز، على أن تتبنى كل شركة رياضة خاصة بها، مشيرا إلى أن الوزارة لا تدخر جهدا في دعم تلك الجهود التي تعد جانبا مهما ومكملا لجهود الدولة في دعم الأنشطة الرياضية.



تنوع كبير



وبهذه المناسبة، قال مدير الخدمات المصرفية الشخصية محمد القطان: «نحن سعداء بالإقبال الملحوظ هذا العام على المشاركة في منافسات ماراثون بنك الخليج 642، والتنوع الكبير للمشاركين من مختلف الفئات والأعمار، من عدائين ومبتدئين، وعائلات من جميع الأعمار، وهو ما يعكس التزام بنك الخليج بالعمل على تعزيز الاستدامة المجتمعية، وتمكين الناس من قضاء يوم رياضي عائلي ممتع».



وأشار إلى أن ماراثون بنك الخليج بات علامة مميزة لسباقات الجري محليا وعالميا، ويمثل مبادرة رياضية واجتماعية وصحية، ينتظرها الجميع داخل الكويت وخارجها سنويا، كما يمثل دعوة لتغير نهج وأسلوب الحياة، لتكون الرياضة جزءا من الحياة اليومية لجميع أفراد الأسرة.



وأكد حرص بنك الخليج على ترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع، من خلال إطلاق مبادرات نوعية مختارة ورعاية فعاليات ذات تأثير قوي بالمجتمع، مشيرا إلى الحالة الإيجابية التي خلقها ماراثون بنك الخليج لزيادة الوعي الصحي وأهمية ممارسة الرياضة، في مواجهة ارتفاع نسب الإصابة بأمراض السكر والسمنة والقلب.



واختتم القطان تصريحاته بالقول: «لا يسعنا في هذا الحدث المميز إلا أن نشكر جميع الجهات التي جعلت هذا اليوم مناسبة رياضية واجتماعية مميزة لا تنسى، ونخص بالشكر وزارتي الداخلية والصحة، والبلدية، والهيئة العامة للرياضة، وجميع المتطوعين».



شراكة متواصلة



من جانبه، قال المدير العام في شركة Suffix لإدارة الفعاليات الرياضية، أحمد الماجد: «فخورون بمواصلة الشراكة مع بنك الخليج في تنظيم هذا الحدث الرياضي الاجتماعي المتميز، الذي يواصل حصد النجاح عاما بعد عام».



وأضاف: «نتطلع إلى رفع مستوى الأحداث الرياضية في المنطقة، من خلال تنظيم فعاليات رياضية متميزة، نعبر عن سعادتنا بالإقبال الكبير على المشاركة في الماراثون، ونجاحنا بالتعاون مع بنك الخليج الراعي الرئيسي توفير فرصة للمشاركين بقضاء يوم رياضي اجتماعي بهذا المستوى الراقي».



فئات السباق



ويتكون ماراثون بنك الخليج هذا العام من فئات مفتوحة لجميع المتسابقين والمشاركين من مختلف المستويات الرياضية، وهي سباق 5 كيلومترات للمشي أو الجري، وسباق الجري لمسافة 10 كيلومترات، ولمسافة 21 كيلومترا، ويقبل المشاركون من عمر 11 عاما على سباق 5 كيلومترات، ومن عمر 16 عاما على سباق 10 كيلومترات، و18 عاما لنصف الماراثون.



ويتميز الماراثون بكونه الوحيد في الكويت الحاصل على التصنيف من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى (Road Race Label)، ومسجل ضمن قائمة السباقات الدولية في جمعية الماراثونات الدولية (AIMS)، وكذلك يمكن للعداء المشارك في سباق ماراثون بنك الخليج من تجميع نقاط والتأهل إلى بطولة العالم للفئات العمرية أكبر من 40 سنة (AbbottWMM Wanda Age Group Wolrd Rankings).



وتتمثل رؤية «الخليج» في أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل في بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء ممتازة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يحظى بها البنك، يمنح عملاءه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية بسيطة وسلسة.



ويلتزم «الخليج» بدعم الاستدامة على المستوى المجتمعي والاقتصادي والبيئي، في مبادرات يتم اختيارها وتحديدها إستراتيجيا، بما يعود بالنفع عليه بشكل خاص، وعلى البلاد بشكل عام، كما يدعم رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، ويعمل مع الجهات المختلفة لتحقيقها على أرض الواقع.

ماراثون للأطفال

شهد ماراثون بنك الخليج استحداث فئة جديدة للأطفال من سن 3 إلى 9 سنوات، حيث تنافس المئات من الأطفال على هامش الماراثون، في يوم 29 فبراير الماضي بحديقة الشهيد.

جناح «الخليج»..أنشطة وفعاليات مميزة

ضمن مساعي بنك الخليج للتفاعل والتواصل مع الجمهور والعملاء، شهد جناح بنك الخليج على هامش الماراثون العديد من الأنشطة والفعاليات، التي استقطبت الكثير من المشاركين.

«ChatGPT»: ماراثون «الخليج» بين الأفضل

عند البحث عن ماراثون بنك الخليج على ChatGPT تجد الإجابة أن ماراثون بنك الخليج من الأفضل في الكويت، حيث يتميز بمساره الفريد بالقرب من مدينة الكويت الجميلة، ولكونه ليس مخصصا فقط للعدائين ذوي الخبرة، بل يشمل أيضا المبتدئين والعائلات، بما يساهم في رفع الوعي ويشجع الرياضة.

ميداليات مصممة بأيادٍ كويتية.. نسائية

لتسليط الضوء على المواهب المحلية تمت الاستعانة بالمواهب الكويتية من خلال مسابقة لطلاب جامعة الكويت فازت فيها إحدى الطالبات.

تعزيز الاستدامة المجتمعية

تم تصميم الماراثون ومساره لتشجيع المشاركين على قضاء هذا اليوم العائلي الممتع، حتى وإن كانوا من غير ممارسي الرياضة بشكل منتظم، حيث يطلق بنك الخليج «ماراثون بنك الخليج 642» للعام التاسع على التوالي، التزاما منه بتعزيز الاستدامة المجتمعية في البلاد.