أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إطلاق الحملة والهوية الرسمية الخاصة بملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034. وأصبحت السعودية البلد الوحيد المتقدم بملف لاستضافة كأس العالم 2034 في نوفمبر الماضـي، بعــد 27 يوما فقط من الإعلان عن حملتها، وهو ما يتوج عاما مذهلا مع وصول نجوم كبار للدوري السعودي للمحترفين على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار.



وتحت شعار «معا ننمو» أطلق الاتحاد حملته قائلا إنها تقوم على ثلاثة أهداف «تنمية القدرات البشرية، تنمية كرة القدم، تنمية جسور التواصل».



وقال الاتحاد في بيانه إن «تصميم الهوية البصرية يعكس جوهر التراث الثقافي للمملكة ومجتمعها الشاب الحيوي».



وأضاف أن «شعار الملف يتألف من عدة أشرطة ملونة ومزينة بالعديد من الرموز المتعلقة برياضة كرة القدم، حيث صممت هذه الأشرطة على شكل الرقم 34» في إشارة إلى النسخة الخامسة والعشرين من المونديال في عام 2034. وإلى جانب هذه الهوية التي أكد الاتحاد أنها «تحاكي شكل الخريطة الجغرافية للمملكة العربية السعودية وتعكس التنوع الكبير الذي يتميز به المجتمع السعودي وتضاريس المملكة الساحرة»، نشر فيديو صور بمناطق مختلفة في السعودية بمشاركة نجوم كرة قدم حاليين وسابقين.



وفي هذا السياق قال رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل إن تقديم ملف الترشح «يأتي كخطوة مهمة في رحلة المملكة الرياضية والكروية بالأخص، ودعوة مفتوحة للعالم من أجل الانضمام إلينا في هذه الرحلة».



وتعد كرة القدم خصوصا والرياضة عموما، عنصرا رئيسا في الأجندة الإصلاحية الاقتصادية والاجتماعية ضمن «رؤية 2030» التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة.



من جانب آخر، وسع الهلال المتصدر الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه النصر إلى تسع نقاط إثر فوزه الثمين على الاتحاد 3-1 أول من أمس في قمة مباريات المرحلة الثانية والعشرين من دوري السعودي لكرة القدم، والتي أقيمت على ملعب المملكة. وواصل الهلال سلسلة انتصاراته محققا فوزه الخامس والعشرين تواليا.



سجل ثلاثية الفائز صالح الشهري (39) والبرازيلي مالكوم دي أوليفيرا (59) وسعود عبدالحميد (67)، والفرنسي نغولو كانتي للاتحاد (12).



وارتفع رصيد الهلال إلى 62 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 37 في المركز الخامس.



وتغلب الرياض على مضيفه الأخدود 2-1 وارتفع رصيد الرياض إلى 23 نقطة في المركز 14 بينما تجمد رصيد الأخدود عند النقطة 23 في المركز 13. وحقق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب أبها الفوز الأول له منذ تعيينه مدربا بعد الفوز على الطائي بهدفين من دون رد. ورفع أبها رصيده إلى 18 نقطة في المركز 17 بفارق الأهداف عن الطائي الـ 16.