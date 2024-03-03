تشارك الكويت، ممثلة بأمينة السر العام لنادي الطموح الكويتي لذوي الإعاقات الذهنية صديقة الأنصاري، في أول مجلس إقليمي للأسر القادة للاعبي الأولمبياد الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تستضيفه القاهرة على مدى يومين بمشاركة 10 دول عربية.



وبهذه المناسبة، قالت صديقة الأنصاري إن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص الأولمبياد الخاص على تفعيل دور الأسرة والأشقاء للنهوض باللاعبين في مختلف المجالات الرياضية والاجتماعية والصحية والثقافية، مشيرة إلى أن المجلس الإقليمي للأسر القادة الذي يعقد للمرة الأولى يستهدف تدريب 10 أسر قادة على أدوارهم كقادة ضمن برنامج نشاطهم المحلي من خلال التركيز على كيفية إشراك الأسر في تنظيم الأنشطة التي تهمهم وتوفير المعلومات الأساسية لنشر قصصهم، وتجاربهم والتحديات التي تواجههم وتأمين المعلومات والمصادر اللازمة لإنشاء شبكة من الأسر إقليميا، ولتبادل أفضل التجارب في الموضوعات المتعلقة بالتدريب الرياضي والتعليم والدمج والقيادة والصحة بالإضافة إلى تغطية قصص وأنشطة الأسر والأشقاء. وقدمت الأنصاري الشكر إلى أسرة الأولمبياد الخاص الإقليمي برئاسة م.أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي لحرصهم على الاهتمام بالمجالس الإقليمية لما تمثله من دور حيوي ومهم للنهوض بمستوى اللاعبين في مختلف المجالات.