محمد الجلاهمة



أعلنت وزارة الداخلية أن عدد المخالفات التي تم رفع البلوك عنها بلغ 3850 مخالفة وقد تم الإفراج عن 46 مركبة و18 دراجة من كراج الحجز، مشيرة إلى ان هذا الإجراء يأتي بمناسبة أسبوع المرور الخليجي الموحد تحت شعار «قيادة بدون هاتف»، وذلك بمعرض المرور التوعوي في الخيران مول.



إلى ذلك، قال رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد العميد نواف الحيان إنه سيقام اليوم الأحد حتى يوم الخميس المقبل معرض توعوي مواكب لفعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد في مجمع الأفنيوز من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 10 مساء.



من جهة اخرى، أعلنت الإدارة العامة للمرور عزمها بيع 16 مركبة متنوعة أحدثها موديل 2019 وذلك في مزاد علني عصر اليوم الاحد في مركز البيوع في منطقة العارضية الحرفيـــة.



وبحسب بيان فإنه يحق لأي شخص يرغب في شراء أي مركبة من بين المركبات المعروضة داخل المزاد معاينتها اليوم بمخفر شرطة الجهراء في الفترة من الثامنة وحتى الواحدة ظهرا أي لمدة 5 ساعات.