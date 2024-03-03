أحمد مغربييترقب القطاع النفطي تشكيل لجان المفاضلات لتنفيذ أكبر حركة ترقيات على مستوى القيادات الوسطى من رؤساء الفرق والمديرين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، وذلك بعد عودة الترقيات والتعيين والنقل والندب. وقالت مصادر نفطية لـ «الأنباء» إن الشركات النفطية تعمل حاليا على حصر الشواغر لديها على مستوى رؤساء الفرق والمديرين تمهيدا لتشكيل لجان المفاضلات، أما الترقيات على الدرجات الأخرى، مثل كبير اختصاصيين، وغيرها تكون بالترفيع للدرجة الأعلى، ويتنافس على كل منصب مدير شاغر أو رئيس فريق نحو 10 موظفين. وذكرت أن بداية ملء الشواغر ستكون على مستوى المديرين ثم رؤساء الفرق، متوقعة أن تظهر نتائج المفاضلة خلال شهر مارس الجاري. وشددت على أن تشكيل لجان المقابلات سيكون بحيادية، بحيث يتم دمج الإشراف عليها من قبل قيادات من داخل الشركة وخارجها.