يعقوب العوضي



يخوض فريق كرة اليد بنادي الكويت مواجهة مهمة مع العربي القطري في الـ 6.00 مساء اليوم ضمن الدور نصف النهائي من البطولة الخليجية لكرة اليد المقامة في الدوحة.



وقد تأهل «الأبيض» الى الأدوار النهائية بعد حصده 4 نقاط من فوزين حققهما ضمن منافسات المجموعة الثانية على كل من مليحة الإماراتي والشباب البحريني.



ويملك مدرب الكويت هيثم الرشيدي مجموعة لاعبين محليين ومحترفين قادرين على تحقيق الطموحات رغم صعوبة المهمة، منهم صالح الموسوي وعبدالله الخميس وحارس المرمى علي صفر، إلى جانب فرانكيس كارول وآنخيل هيرنانديز والبرازيلي فينيسيوس تكسيرا، ولن تكون مهمة الأبيض سهلة إذ قدم العربي مستويات مميزة في البطولة.



هذا، ويخوض فريق برقان مباراة تحسين المراكز مع الشباب البحريني في الـ 2:00 ظهرا، حيث يتطلعان الى الوصول الى المركز الخامس.



إلى ذلك، تستأنف منافسات بطولة الدوري العام لكرة اليد اليوم بإقامة 3 مباريات ضمن الجولة الرابعة على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، إذ يلعب كاظمة برصيد 6 نقاط مع الفحيحيل بـ 4 نقاط في الـ 4:30، بينما يواجه الصليبخات بنقطة واحدة فقط التضامن الذي لا يملك أي نقطة في الـ 6:30، كما يلعب اليرموك برصيد نقطة واحدة فقط مع الساحل من دون نقاط في الـ 8:30 مساء. وكانت البطولة قد توقفت بسبب مشاركة فريقي برقان والكويت في البطولة الخليجية لكرة اليد.