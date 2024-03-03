مبارك الخالدي - يحيى حميدان



أشاد عضو إدارة نادي خيطان رئيس جهاز الكرة فهد المطيري بروح اللاعبين عقب الفوز على الشباب 2-1 في افتتاح الجولة الـ 17 من دوري «زين» الممتاز أول من أمس.



وقال المطيري عقب المباراة: «الفوز يعتبر أمرا ممتازا بالنسبة لنا وأحيي اللاعبين على هذا الأداء المميز، وكان واضحا منذ بداية المباراة رغبتهم في تحقيق الانتصار، والمباراة كانت جيدة من الطرفين، والأمر الإيجابي أنه حالفنا التوفيق في الفوز».



وأشار المطيري إلى أن فرحة الفوز على الشباب سيتم طيها مباشرة وسنركز على مواجهة الجهراء الأربعاء المقبل في الجولة 18 والأخيرة من الدور الأول قبل الدخول في دور البقاء والهبوط. وبين أن مباراة الجهراء تعتبر مهمة أيضا وعلينا التركيز خلالها للخروج بنتيجة إيجابية لتعزيز حظوظنا في البقاء بدوري الكبار.



جون: الشباب يمتلك الفرصة للبقاء بين الكبارمن جانبه، أعرب مدرب فريق الشباب مالك جون عن أسفه للخسارة، وقال لـ «الأنباء»: نأسف لنتيجة المباراة التي جاءت بعكس ما خططنا له قبل اللقاء، فقد قدمنا الشوط الاول بشكل مثالي، ولكن للاسف اهدار ركلة الجزاء تسبب في نتيجة عكسية على اداء الفريق بعد ان فوتنا فرصة توسيع الفارق، الامر الذي يضع الفريق المنافس تحت الضغط، ومنحنا الفرصة لتعديل تكتيكي يسهم في الحفاظ على نتيجة التقدم لكن وللاسف لم يحصل هذا السيناريو.



وأضاف ان عددا من اللاعبين عانى الارهاق خلال الشوط الثاني، وكانت خياراتنا في التبديل محدودة ولم نتمكن من اجراء أي تبديل الا في الاوقات المتأخرة لعدم جاهزية اغلب دكة البدلاء بداعي الاصابات.



ولفت جون إلى ان الفرصة لاتزال قائمة للبقاء بالدوري الممتاز، وهو ما سنعمل عليه في المباريات المقبلة بدعم مجلس إدارة النادي والجهاز الاداري الذي لم يدخر وسعا في دعم الفريق.