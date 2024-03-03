أعلنت وزارة الداخلية صباح أمس منع إقامة التجمعات أو المسيرات إلا وفق القوانين المنظمة واللوائح الموضوعة، وأيضا منع نشر أي إعلانات على صفحات التواصل الاجتماعي تخص أي تجمعات أو مسيرات غير مرخصة.وذكرت الوزارة في بيان صادر عنها، أن القرار جاء بناء على توجيهات وتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالةالشيخ فهد اليوسف، مشيرة إلى أن الخروج بتجمعات أو مسيرات دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية يشكل خرقا للقانون ويعرض للمساءلة القانونية. وأكدت عدم صدور أي تصريح لإقامة التجمع المشار إليه على مواقع التواصل الاجتماعي. وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالقوانين المنظمة والشروط واللوائح الموضوعة لإقامة التجمعات أو المسيرات.