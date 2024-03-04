أكد قائد القادسية خالد ابراهيم أن الفوز على السالمية جاء في وقته وذلك من أجل العودة إلى سباق المنافسة على الدوري، مضيفا أن المهمة لم تكن سهلة أمام منافس عنيد، ومشيدا بإصرار لاعبي «الأصفر» على تحقيق الفوز، حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.



وأضاف أن خسارة «الأصفر»، سواء في الكأس السوبر أو أمام الكويت في الدوري، ومن ثم التعادل مع كاظمة، من شأنه أن يكون محبطا للاعبين، إلا انهم تمكنوا في مباراة اليوم من تجاوز تلك الكبوة.



وقد عزز القادسية موقعه في المركز الثالث برصيد 36 نقطة، في حين تجمد رصيد السالمية عند 24 نقطة بالمركز الخامس.



«الاستئناف» تقلص عقوبة فهد طلال



من جهة أخرى، قلصت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة عقوبة نائب رئيس نادي القادسية الشيخ فهد طلال الفهد، وذلك على خلفية أحداث مباراة القادسية والعربي في نصف نهائي كأس سمو الأمير.



وكانت لجنة الانضباط قد أوقفت الشيخ فهد حتى نهاية الموسم الجاري، لكنه تم تقليص العقوبة إلى 8 مباريات فقط، بينما تم تثبيت الغرامة وقدرها 10 آلاف دينار، بينما أبقت لجنة الاستئناف على قرار لجنة الانضباط بحرمان محمد العوضي عضو الجمعية العمومية بنادي القادسية من دخول الملاعب لمدة عام ميلادي، فيما ألغت الاستئناف قرار إيقاف سعود أبو الحسن رئيس لجنة التسويق بالقادسية، وفيصل أبو الحسن مدير الألعاب المائية.