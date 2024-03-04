حطمت العداءة الهولندية فيمكه بول الرقم القياسي العالمي في سباق 400 م داخل قاعة مسجلة 49.17 ثانية أمس الأول في بطولة العالم المقامة حاليا في غلاسكو.



وكان الرقم القياسي السابق في حوزة فيمكه ايضا ومقداره 49.24 ثانية سجلته في بطولة هولندا الشهر الماضي.



وتقدمت بول بطلة العالم مرتين في الهواء الطلق، على مواطنتها ليكه كلايفر (50.16 ث) والأميركية الكسيس هولمز (50.24 ث). وقالت بول: «انه حلم يتحقق».



في المقابل، شهد سباق 400 م للرجال مفاجأة من العيار الثقيل بفوز البلجيكي الكسندر دوم على حساب النرويجي كارستن فارهولم حامل الرقم القياسي العالمي، مسجلا 45.25 ثانية.



وكما كان متوقعا، حسم العداء الأميركي غرانت هولواي سباق 60 مترا حواجز محتفظا بسجله الخالي من الهزائم في هذه المسافة منذ 10 سنوات.



وسجل هولواي 7.29 ثوان متقدما على الإيطالي نديلي سيمونيلو (7.43 ثوان) والفرنسي جوست كواوو ماتي (7.47 ثوان).