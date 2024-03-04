مشروع زيادة رسوم البيانات معلق حالياً لحين الانتهاء من المناقشات مع الجهة التنظيمية

10 مارس بدء اختبار الدورة الكاملة قبل إطلاق نظام الطرف المقابل المركزي CCP

المشاركون المباشرون في السوق استكملوا جميع الاختبارات المطلوبة.. واجتازوها

صياغة القواعد الخاصة بالصناديق المتداولة ومنصات الدخل الثابت بالمرحلة الأخيرة



شريف حمدي



أفادت رئيس قطاع الأسواق ببورصة الكويت نورة العبدالكريم، بأن بورصة الكويت ظلت ملتزمة بتحقيق أهدافها الاستراتيجية على الرغم من التحديات.



وقالت العبدالكريم في كلمتها خلال مؤتمر المحللين الخاص بالشركة عن العام المالي 2023، إن البورصة تعاملت بنشاط لمواجهة التحديات من خلال الضوابط المالية المختلفة، كما سعت للتخفيف من التداعيات المالية، وكانت هذه الفترة بمثابة اختبار حقيقي للمرونة التشغيلية، وتسليط الضوء على قدرتها على التكيف واجتياز ظروف السوق المضطربة.



وأشارت العبدالكريم إلى أنه تم إجراء 19 صفقة متفقا عليها بقيمة 283.7 مليون دينار، كما شهدت البورصة 6 إدراجات لإصدارات حقوق الأولوية القابلة للتداول، ليصل إجمالي حقوق الأولوية المنفذة إلى 14 منذ إطلاقها، مشيرة إلى أن المستثمرين نفذوا عمليات تداول بـ 1.9 مليون دينار خلال العام الماضي في إصدارات حقوق الأولوية، وفي منصة تداول الأوراق المالية غير المدرجة، والمعروفة باسم السوق خارج المنصة OTC، تم تداول ما مجموعه 165 مليون دينار خلال عام 2023 موزعا بين منصة التداول المستمر والصفقات الخاصة بانخفاض قدره 18% مقارنة بالعام الماضي.



وذكرت أنه تم اتخاذ خطوات واسعة ووضع اللمسات الأخيرة على اختبارات إطلاق نظام الطرف المقابل المركزي CCP في العام الماضي، لافتة إلى ان المشاركين المباشرين في السوق استكملوا جميع الاختبارات المطلوبة واجتازوها.



وقالت العبدالكريم خلال مؤتمر المحللين بشأن نتائج أرباح الربع الرابع من عام 2023 لشركة بورصة الكويت، نحن الآن بصدد اختبار الدورة الكاملة التي ستشمل البنوك، وبنك الكويت المركزي، كما أننا في المراحل النهائية من صياغة القواعد الخاصة بصناديق الاستثمار المتداولة ETFs ومنصات تداول الدخل الثابت، والتي سيتم نشرها لاستطلاع الرأي قريبا جدا، مشيرة إلى أنه بعد الإطلاق الناجح لهذه التغيرات الكبرى في السوق سيتم الانتقال إلى إدخال المرحلة الرابعة من تطورات السوق التي تغطي المشتقات بشكل رئيسي.



وردا على سؤال بخصوص خطوات التقدم على مستوى CCP وإدخال التداول بالهامش، قالت ستبدأ الدورة المشار إليها في 10 مارس الجاري، أما بالنسبة للتداول بالهامش، فإن الوسطاء المؤهلين من حيث اختبار CCP سيكونون قادرين على تقديم الخدمة بمجرد بدء تشغيل تغيرات البنية التحتية، مشيرة إلى ان التداول بالهامش موجود حاليا ويمكن تقديمه من خلال شركات الاستثمار.



وفي معرض ردها على الاستفسارات خلال مؤتمر المحللين بشأن رسوم البيانات، قالت نحن لا نقوم بزيادة الرسوم في حد ذاتها، ولكن الخطة هي فرضها على جميع المستثمرين الذين يستخدمون بيانات السوق بغض النظر عن موقعهم، لافتة إلى ان المشروع معلق حاليا حتى يتم الانتهاء من المناقشات مع الجهة التنظيمية.



وفيما يتعلق بحجم تداول المستثمرين، لفتت العبدالكريم إلى أن البورصة شهدت العام الماضي انخفاضا بنسبة 33% على اساس سنوي من حيث حجم تداول المستثمرين الدوليين، في المقابل ارتفع نشاط تداول المستثمرين من المؤسسات بنسبة 6.5%، فيما لم يكن لدى البورصة الكويتية اي ادراجات في 2023، وبالمقابل كانت هناك 6 عمليات إلغاء للادراج، اثنتان بسبب انشطة الاندماج والاستحواذ، فضلا عن الغاء اختياري، و3 عمليات إلغاء ادراج بقرار من الجهة التنظيمية بسبب عدم الامتثال لالتزامات الافصاح والشفافية.



وحول الاكتتابات العامة الأولية، افادت العبدالكريم بأنه لم يتم الانتهاء من أي شيء بعد، وذلك وفقا لتواصلنا المستمر مع مستشاري الادراج والشركات الاستثمارية، لافتة إلى ان بعض الشركات التي كانت تخطط للادراج في 2023 ارجأت الأمر لحين تحسن ظروف السوق.



واضافت: «بالنسبة لعام 2024 تم إلغاء ادراجين، أحدهما كان إلغاء تنظيميا، والآخر بسبب الاندماج مما ادى إلى انخفاض عدد الشركات المدرجة إلى 147 في الوقت الحالي».



واشارت العبدالكريم إلى ان اغلب الجزء الأخير من عام 2022 وحتى خلال الجزء الأكبر من 2023، واجهت بورصة الكويت انخفاضا مستمرا في قيم التداول، وكان هذا الانخفاض مدفوعا بمجموعة من التحديات الكبيرة، بما في ذلك أسعار الفائدة المرتفعة التي تهدف إلى الحد من التضخم، هذا إلى جانب حالة عدم اليقين حول الأوضاع الجيوسياسية.