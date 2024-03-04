أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية د.عماد العتيقي ان الكويت ستقوم بتمديد خفضها الطوعي لإنتاج النفط الذي يبلغ 135 ألف برميل يوميا للربع الثاني من العام الحالي 2024.



وقال العتيقي، في بيان صحافي صادر عن وزارة النفط، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، إن هذا القرار يأتي بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق «أوپيك+»، موضحا أن إنتاج الكويت سيستمر عند 2.413 مليون برميل يوميا، حتى نهاية شهر يونيو 2024.



وأكد العتيقي أن هذا القرار يأتي دعما لاستقرار السوق، وانه ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجيا، حسب أوضاع السوق، مشيدا في الوقت ذاته بروح التعاون والتنسيق.



وذكر العتيقي ان هذا الخفض الطوعي، هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي السابق البالغ 128 ألف برميل يوميا، الذي سبق أن أعلنت عنه الكويت في شهر أبريل 2023، والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر 2024. وأكد العتيقي ان الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول «أوپيك+» بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.



وكشفت مصادر عن أن أعضاء تحالف «أوپيك+» الذين أجروا تخفيضات طوعية في إنتاج النفط في الربع الأول من العام الحالي اتفقوا على تمديد الخفض في الربع الثاني.



وكانت دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) وحلفاؤها بقيادة روسيا قد وافقت على خفض طوعي للإنتاج بلغ زهاء 2.2 مليون برميل يوميا إجمالا في الربع الأول خلال نوفمبر الماضي.



كما أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أن المملكة ستمدد خفضها الطوعي، البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في يوليو 2023، للربع الثاني من العام الحالي، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق «أوپيك+»، وبذلك سيكون إنتاج المملكة ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا، حتى نهاية شهر يونيو من عام 2024، وبعد ذلك، ودعما لاستقرار السوق، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه، تدريجيا، وفقا لظروف السوق.



وبين المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي، البالغ 500 ألف برميل يوميا، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، في شهر أبريل من عام 2023، والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024.



وأكد المصدر أن هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول «أوپيك+» بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.



وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، في بيان أمس، أن الجزائر ستقلص إنتاجها من النفط بواقع 51 ألف برميل يوميا في الربع الثاني من العام الحالي، إلى ذلك قررت سلطنة عمان تقليص إنتاج النفط بواقع 42 ألف برميل يوميا حتى نهاية يونيو.



ونقلت «رويترز»، عن مسؤول روسي، أن روسيا ستجري خفضا طوعيا إضافيا في إنتاج النفط بواقع 471 ألف برميل في الربع الثاني من العام.