استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر السيف صبـــــاح أمــــس سمــــو الشيـــخ د. محمد الصبــــاح رئيـــس مجلس الــــوزراء.



كما استقبل سموه بقصر السيف صباح أمس نــــائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفــــاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهـــد اليوســـف.



إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأميـــر الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريــــا الصديقـــة، عبر فيها سمــــوه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية بلغاريا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.