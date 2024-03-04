الخدة: شعار الأسبوع المروري لهذا العام الحدّ من الحوادث الناجمة عن استخدام الهواتف أثناء القيادة



منصور السلطان



أكد وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم النواف ضرورة تضافر الجهود للحدّ من الحوادث المرورية وما ينجم عنها من خسائر جسيمة في الأرواح والتي يكون السبب الأول فيها استعمال الهاتف النقال اثناء القيادة.



جاء ذلك في كلمة للشيخ سالم النواف خلال افتتاح أسبوع المرور الخليجي الموحد الـ 37 الذي يقام تحت شعار «قيادة.. بدون هاتف» وذلك بحضور الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات بالتكليف اللواء يوسف الخدة والمدير العام للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اللواء توحيد الكندري وعدد من قيادات القطاع ورئيس لجنة فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد العميد نواف الحيان.



ونقل تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف وتمنياته بالنجاح والتوفيق، مشيدا بالدور المجتمعي الذي قامت به الشركات والجهات الخاصة الداعمة لهذه الفعاليات وبدور وسائل الاعلام لنقل فعاليات أسبوع المرور الخليجي.



من جهته، ثمّن الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات بالتكليف اللواء يوسف الخدة دعم ومساندة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف ووكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم النواف للملف المروري، مشيرا إلى أن شعار الأسبوع المروري لهذا العام «قيادة.. بدون هاتف» يأتي للحد من الحوادث المرورية الناجمة عن استخدام الهواتف أثناء القيادة، والتي تنتج عنها أضرار كبيرة كالوفيات والإصابات الجسيمة ، متمنيا أن تتحقق الأهداف المرجوة لإنجاح فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد. وتوجه اللواء الخدة بالشكر إلى الشركات الراعية ولجميع وسائل الإعلام لما يقومون به من دور إعلامي وتوعوي بارز في سبيل الحد من الحوادث المرورية وآثارها المختلفة.



وفي نهاية الحفل، قام وكيل وزارة الداخلية الفريق سالم النواف واللواء يوسف الخدة بتكريم الجهات الداعمة لفعاليات أسبوع المرور ووسائل الإعلام تقديرا لدورهم ومساهماتهم في إنجاح برامج وأنشطة الأسبوع.



.. واستقبل المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لـ «دول التعاون»



‏استقبل وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم النواف أمس بمكتبه في وزارة الداخلية المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي د.حاتم علي، بحضور وكيل قطاع التعليم والتدريب اللواء بدر البالول، ومدير عام الإدارة العامة للتدريب العميد عبدالقادر شعبان، وذلك على هامش مشاركته في انطلاق ورشة العمل التدريبية دور المستجيبين الأوائل في التعرف وحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر بالتعاون مع وزارة الخارجية، والتي تعقد في البلاد خلال الفترة من 3 إلى 4 الجاري.