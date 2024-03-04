الاتفاقية تؤكد نجاح ومرونة إستراتيجية الشركة لتحقيق أفضل العوائد للمساهمين

عبدالله معرفي: الشركة قادرة على مواصلة تسديد التزاماتها بفضل ملاءتها المالية الجيدة

أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العقارية عماد جواد بوخمسين أن الشركة نجحت في توقيع اتفاقية تسوية نهائية مع مصرف الإمارات الإسلامي حول المديونية المستحقة للبنك الدائن، مشيرا إلى أن اتفاقية التسوية تقضي بسداد الشركة مبلغ 75 مليون درهم إماراتي (6.248 ملايين دينار) تسوية نهائية للرصيد المستحق للبنك الدائن البالغ 133.853 مليون درهم (11.151 مليون دينار) خلال 90 يوما.



وأكد بوخمسين في تصريح صحافي أن هذا النجاح الكبير الذي حققته الشركة جاء بفضل إستراتيجيتها القوية والمرنة، والتناغم بين مجلس الإدارة والإدارة العليا، مما ساهم في ان تسير «العربية العقارية» بخطوات ثابتة ومستقرة وواثقة بتحقيق الاستثمار الناجح، وخلق قاعدة قوية من المستثمرين، وبلوغ درجات عالية من الثقة المتبادلة مع جميع الأطراف المتعاملة معها ومختلف أصحاب المصالح.



من جانبه، كشف نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة العربية العقارية د.عبدالله معرفي عن أن توقيع اتفاقية تسوية نهائية مع مصرف الإمارات الإسلامي حول المديونية المستحقة للبنك الدائن سبق الإعلان عنه في 14 يناير الماضي، وذلك بعد الوصول إلى هذه الصيغة التي ساهمت في خفض المديونية والحصول على خصم جيد نتيجة العلاقات المتميزة مع إدارة البنك.



وأضاف أن هذا الدين كان ضمن القروض والتسهيلات البنكية علي الشركة وبالتالي فإنه وبموجب اتفاقية السداد مع البنك وسداد جزء من تلك المديونية وإعفاء الشركة من سداد مبلغ 4.9 ملايين دينار، فإنه سوف يتم إرجاع هذا الربح المتحصل إلى بيان الدخل، وهو ما يمثل نجاحا كبيرا لمجلس الإدارة في تطبيق استراتيجيتها في زيادة ربحية السهم وزيادة في حقوق الملكية الخاصة بالمساهمين، ونمو الأرباح التشغيلية وزيادة التدفقات النقدية للشركة.



وذكر معرفي أن الشركة تجني حاليا ثمار خطة عملها الإستراتيجية التي قامت بوضعها، وهو ما ساهم في قدرتها على مواصلة تسديد جزء كبير من التزاماتها المالية، وذلك بفضل ملاءتها المالية الجيدة.



وأكد أن سداد جزء من الالتزامات المالية بالتزامن مع خفض رأس المال ساهم في أن تصبح ميزانية الشركة أكثر رشاقة وتعكس الصورة الواقعية للقيمة الدفترية العادلة وبالتبعية القدرة على توزيع ما سيتم تحقيقه من أرباح مستقبلية.



وتقدم معرفي في ختام تصريحه بجزيل الشكر والتقدير الى مساهمي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وجميع العاملين فيها على الجهود المبذولة والدعم المستمر، مشددا على أن «العربية العقارية» لا تدخر جهدا في تحقيق أرباح متميزة وقيمة مضافة للمساهمين في المرحلة المقبلة.