الطريق يبدأ من مدينة المطلاع المستقبلية إلى التقاطع مع الطريق الإقليمي الشمالي ويشمل 3 جسور علوية



عاطف رمضان



أكد مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف م.خالد العصيمي، في تصريح لـ «الأنباء»، ان نسبة انجاز مشروع تطوير طريق العبدلي السريع من مدينة المطلاع المستقبلية إلى التقاطع المستقبلي مع الطريق الاقليمي الشمالي حتى شهر يناير 2024 بلغت 86.48%.



وقال العصيمي ان تاريخ الإنجاز الفعلي 15 أكتوبر 2022 وجار السير في اجراءات التمديد الزمني ومن المفترض الانتهاء من تنفيذ المشروع في 19 نوفمبر 2024.



وأوضح ان المشروع يهدف إلى تطوير شبكة الطرق في المنطقة المحيطة لخدمة الطرق الخارجية، ويربط هذا المشروع بين مدينة المطلاع ووصلة الطريق الإقليمي القادم من طريق السالمي جنوبا، وسيتم توسيع الطريق القائم من 3 حارات إلى 5 حارات بكل اتجاه، كما يشمل انشاء 7 مواقف للحافلات والنقل العام.



وأشار الى ان المشروع يحتوي على 3 جسور علوية، 2 منها لخدمة مدينة المطلاع السكنية وخمس حارات لكل اتجاه، بالاضافة الى كتفي الطريق، مبينا ان الهدف من المشروع ان تتم ازالة الخدمات القائمة التي تتعارض مع أعمال المشروع ونقلها إلى مسارات جديدة حسب التصميم الجديد للطرق، بالإضافة إلى تنفيذ شبكات البنية التحتية، وخدمات اخرى مثل شبكات صرف مياه الأمطار للطرق وعبارات خرسانية لصرف مياه الأمطار وشبكات إنارة الطرق والاعمال المدنية لشبكات الهاتف وشبكات المياه العذبة بطول 25 كيلومترا وشبكة المياه المعالجة بطول 52 كيلومترا وإنشاء عبارات خرسانية للخدمات وشبكات الضغط العالي والمتوسطة الكهربائية واللوحات المرورية والعلامات الأرضية ونظام التحكم المروري المركزي.