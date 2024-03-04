المتدرب يمنح شهادة خبرة ومكافأة مالية 100 دينار ويحقق 5 أهداف رئيسية

بشرى شعبان



كشفت مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام والمتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة اسيل المزيد عن قيام الهيئة بمخاطبة 150 شركة في القطاع الخاص للمشاركة في مشروع تدريب الطلبة الذي تنظمه الهيئة سنويا في الموسمين الربيعي والصيفي، مشيرة إلى ان فصل التدريب الربيعي العام الحالي جرى بالتعاون مع 38 شركة من مختلف القطاعات،



مشيرة إلى عدد الطلبة المستفيدين من المشروع منذ انطلاقه عام 2004 بلغ نحو 12 الف طالب.



وأكدت المزيد ان الهيئة تهدف من هذا المشروع إلى تشجيع الشباب على الانخراط بالعمل في القطاع الخاص، مشيرة إلى حصول الطالب المتدرب على شهادة خبرة ومكافأة مالية محددة بـ 100 دينار وفيما يلي تفاصيل اللقاء:



هل من نبذة عن مشروع تدريب الطلبة ومتى انطلق؟



٭ تقوم الهيئة العامة للقوى العاملة سنويا منذ عام 2004 بطرح برامج تدريبية على موسمين ربيعي وصيفي وهي إحدى الأدوات التي تهدف إلى تعريف الطلبة علي مهارات وجودة العمل في القطاع الخاص من خلال التدريب الميداني المناسب في شركات القطاع الخاص المختلفة، حتى يصبحوا على اطلاع بمتطلبات العمل في الجهات غير الحكومية وذلك حتى نتمكن من تأهيل الشريحة المناسبة لشغل تلك الوظائف مستقبلا.



ما الهدف من المشروع؟



٭ يهدف المشروع إلى استقطاب شريحة الشباب وهم على مقاعد الدراسة وذلك من خلال التحاقهم ببرامج تدريبية عملية تهدف إلى خلق الوعي بأهمية العمل بالقطاع الخاص واثره علي التطوير المهني والوظيفي للفرد ويحقق المشروع اهداف متعددة منها:



- تقوية وبناء مهارات وقدرات الطلبة وتدعيم ثقتهم بأنفسهم ليتمكنوا من دخول بوابة العمل بالقطاع الخاص



- بث روح التحدي وحب العمل من خلال فتح أفاق العمل لهم بالقطاع الخاص.



- تهيئة الطلبة تقنيا وفنيا لمتطلبات واحتياجات سوق العمل في القطاع الخاص.



- تقديم صورة واضحة لأرباب العمل في القطاع الخاص عن العمالة الوطنية للتعرف علي قدراتهم وإمكانياتهم العملية



- توفير فرص لربط الطلبة مع وظائف حقيقية في القطاع الخاص بعد التخرج، حيث تم توظيف عدد من الطلبة بعد انتهاء البرنامج التدريبي علي بند المكافآت وتم استقطابهم كموظفين بعد التخرج مباشرة من قبل الجهة المدربة.



اعداد المتدربين



ما أعداد المستفيدين من التدريب حتى العام الحالي؟



٭ المشروع انطلق عام 2004 و قام بتدريب أكثر من 12 ألف طالب منذ بدايته.



ما القطاعات المستهدفة من المشروع؟



٭ القطاعات المستهدفة هي البنوك - الاستثمار - التجزئة - التأمين - الجمعيات التعاونية - الاتصالات) ومن لدية رغبة من شركات القطاع الخاص بتوفير فرص تدريبية للطلبة خلال الفترة الربيعية والصيفية (التواصل مع الهيئة في المبنى القوى العاملة منطقة الرقعي بالدور الثالث).



التسجيل



كيف تتم عملية التسجيل للاستفادة من المشروع؟



٭ التسجيل آلي عن طريق الموقع ويتم اختيار الفرص المتوفرة والمناسبة للطالب ‏(www.manpower.gov.kw) ويتم ادخال جميع المستندات المطلوبة آليا.



هل من شروط محددة لقبول الطلبة؟



٭ من شروط المشاركة والفئات المستهدفة ان يكون المتقدم كويتي الجنسية وأن يكون مسجلا في إحدى المراحل التعليمية التالية:



أ - طلبة المرحلتين الثالثة والرابعة بالتعليم الجامعي.



ب - طلبة المرحلة الثانية في الكليات والمعاهد التي لا تتجاوز فيها مدة الدراسة عن عامين دراسيين.



طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر من المرحلة الثانوية:



- الا يكون مسجلا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.



- الا يكون قد اجتاز أكثر من نصف المقررات المطلوبة للدبلوم والجامعة



هل من رسالة توجهينها للطلبة؟



٭ رسالتنا إلى الشباب الكويتي ان يستفيد من البرنامج والذي يعمل على تغيير القناعات نحو العمل في القطاع الخاص والاخص من هم لا يزالون في مراحل التعليم لذا حرصت الهيئة من خلال برنامج تدريب الطلبة إلى وضعهم في بيئة العمل في القطاع الخاص وتدريبهم عليها وخاصة من هم في مراحل الدراسة النهائية بهدف توجيههم إلى العمل في القطاع الخاص بعد تخرجهم.



هل انتهى مشروع تدريب طلبة الربيع للعام الجاري؟



٭ تم الانتهاء من موسم الربيع لعام 2024، وتمت مراسلة 150 شركة في مختلف المجالات، وتم التنسيق والتعاون مع 38 شركة، وتم تنظيم زيارات ميدانية متنوعة وحاليا العمل جاري لصرف المكافآت المالية للطلبة والمحددة بـ100 دينار وتمنح شهادة خبرة لكل متدرب