انطلاقا من إستراتيجيته لتعزيز تبادل الخبرات مع مختلف القطاعات، تعاون البنك الأهلي الكويتي مع مؤسسة «إدراك» والتي تختص بتطوير قدرات الموظفين لتحقيق الأهداف المؤسسية ودعم بيئة عمل تنظيمية عالية المستوى.



وكجزء من التعاون القائم مع مؤسسة إدراك، استضاف البنك الأهلي الكويتي حلقة نقاشية تفاعلية بعنوان «الانتقال إلى الأدوار الإدارية» في مقره الرئيسي، بحضور فريق من مؤسسة البترول الكويتية (KPC)، جمعت مسؤولي البنك والمواهب الشابة الطموحة ضمن برنامج القيادة الذي تنظمه المؤسسة. وشارك في الحلقة النقاشية مجموعة من قيادات البنك الأهلي الكويتي وهم ياسمين سلامة مدير عام إدارة الشركات الدولية وهيكلة التمويل ورئيس مجلس إدارة شركة ABK Capital، وعمر العبدالجادر مساعد مدير عام إدارة الموارد البشرية، وخليل القطان مساعد مدير عام إدارة التحول الرقمي، والمدرب المسؤول عن البرنامج البروفيسور يوسف جمال المستشار التنفيذي الذي يتمتع بخبرة 20 عاما في القيادة والإدارة والتواصل والعمل الجماعي وإدارة الموارد البشرية وغيرها. واستعرض المحاضرون خبراتهم وتجاربهم المهنية في جلسة تفاعلية ومفيدة للحضور، بحيث قدموا إرشادات ووجهات نظر قيمة حول الانتقال إلى الدور الإداري، مع التركيز على التحديات والفرص في مثل هذا التحول على الموظفين والشركات وبيئة العمل. وتناولت الجلسة أيضا الجوانب المختلفة للإدارة بما يشمل إدارة الذات، وإدارة الآخرين، وكيفية تلبية احتياجات الشركات، والحفاظ على توازن صحي بين العمل والحياة الشخصية. وقد أظهر البنك الأهلي الكويتي التزاما واضحا خلال السنوات الثلاث الماضية بتطوير قدرات الموظفين وتوفير جميع الاحتياجات المطلوبة من أجل تعزيز مهارات موارده البشرية خصوصا على صعيد التعاون والعمل ضمن فريق واحد.



وبهذه المناسبة، أعربت أفراح الأربش، مدير عام إدارة الموارد البشرية في البنك الأهلي الكويتي، عن سعادتها بتنظيم هذه الحلقة النقاشية قائلة: «هدفنا من هذه الفعالية إنشاء منصة يمكن لقادة ومديري الفرق الطموحين من خلالها الاستفادة من خبرات المهنيين الناجحين لدينا والاستفادة منها في مواجهة التحديات التي تواجههم خلال العمل».



وأنهت الأربش تصريحها، قائلة: «هذه النقاشات قدمت رؤى قيمة لتزويد قادة ومديري الفرق بالمعرفة والثقة اللازمة للانتقال إلى الأدوار الإدارية، وقد عززت المناقشات الحيوية إيماننا بقوة مشاركة المعرفة والخبرة المشتركة والإرشاد ودورها في تطوير المهارات».



من جهتها، قالت ياسمين سلامة مدير عام إدارة الشركات الدولية وهيكلة التمويل ورئيس مجلس إدارة شركة ABK Capital: «لقد قدمت المناقشات خلال الفعالية إرشادات ووجهات نظر متنوعة حول التحديات والفرص المرتبطة بالانتقال إلى الأدوار الإدارية في مكان العمل، وسعيدون بالفرصة التي أتيحت لنا لتعزيز التطوير المهني وتزويد المشاركين بالحلقة النقاشية بالمعرفة الأساسية لضمان الانتقال الناجح ضمن أدوارهم في مكان العمل».