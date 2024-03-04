بداح العنزي



أصدرت وزير الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان 3 قرارات ندب وظائف إشرافية، حيث شملت القرارات كل من:



يندب خالد زايد حسين بوعركي للقيام بأعباء وظيفة مدير إدارة التراخيص الهندسية - فرع بلدية محافظة حولي - قطاع فرع البلدية بمحافظتي حولي والأحمدي، مع ضرورة تقديم إقرار الذمة المالية للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) خلال 60 يوما من تاريخ صدور هذا القرار، طبقا لنص المادة رقم 2 من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة.



وعلى مدير عام البلدية وسائر القطاعات المعنية والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لمن يلزم، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.



كما تندب فاطمة حسن درويش عباس للقيام بأعباء وظيفية مراقب البيئة والتوعية - إدارة شؤون البيئة - قطاع المشاريع، وعلى مدير عام البلدية وسائر القطاعات المعنية والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.



ويندب عبدالله ناصر فلحان العتيبي للقيام بأعباء وظيفية مراقب تراخيص البناء - إدارة التراخيص الهندسية - فرع بلدية محافظة الفروانية - قطاع فرع البلدية بمحافظتي الفروانية ومبارك الكبير.