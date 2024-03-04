بداح العنزي



اوصت لجنة محافظة الفروانية خلال اجتماعها أمس برئاسة خالد المطيري بتطوير طريق كبد بالتنسيق مع كل من وزارة الاشغال العامة (هيئة الطرق) و«المالية». وقال المطيري ان التوصية جاءت بعد بحث سؤاله بشأن طريق كبد الممتد من جسر الصليبية حتى جواخير كبد. وأضاف ان اللجنة وافقت على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مواقع أحواض مكشوفة لتجميع مياه الأمطار وقنوات مائية مكشوفة ووصلات مائية تحت سطح الأرض ومسارات تصريف مياه الأمطار حول منطقة جنوب عبدالله المبارك الإسكانية، كما وافقت على اقتراح العضو عبدالله العنزي بشأن المباني والأراضي في منطقة غرناطة بجانب المنطقة السكنية. وتابع: وافقت اللجنة على طلب وزارة الشؤون توسعة السوق المركزي لجمعية اشبيلية التعاونية الواقع بمركز ضاحية اشبيلية، واحالت إلى الجهاز التنفيذي طلب تطوير وإعادة تنظيم العقارات الواقعة بمنطقة المعارض جنوب خيطان لاقامة مشروع The Business Lagoon.