فاز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالانتخابات الداخلية للحزب الجمهوري في ولايتين أميركيتين إضافيتين هما ميسوري وميشيغان، حسب تقارير إعلامية، مقتربا بذلك خطوة إلى الأمام نحو نيل ترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية في نوفمبر.



في ميسوري، سحق الملياردير الجمهوري منافسته نيكي هايلي بفوزه بكل المجالس الانتخابية التي نظمت في الولاية، حسب صحيفة نيويورك تايمز.



وفي ميشيغان، فاز ترامب بأصوات جميع المندوبين الـ 39 الذين حصلوا على أصوات نحو ألفي مقترع خلال مجلس انتخابي، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.



وفي وقت سابق من الأسبوع، كان ترامب حصل على أصوات مندوبي ميشيغان الـ 16 المتبقين الذين اختيروا في انتخابات تمهيدية.



والسبت صوت الجمهوريون في ولاية ثالثة هي إيداهو لاختيار مرشحهم لكن النتيجة لم تعلن فورا.



والانتخابات التي أجريت في ميسوري وميشيغان وإيداهو هي عمليات اقتراع داخلية بقواعد مختلفة وتعكس في بعض الحالات الخلاف والتوتر على الرغم من تأثير ترامب.



وفاز الرئيس السابق في كل الانتخابات التمهيدية التي أجريت حتى الآن. وتأتي انتصاراته الجديدة قبل أيام من «الثلاثاء الكبير» غدا، حيث يشهد انتخابات تمهيدية في 15 ولاية ويتوقع أن يحسم في شكل نهائي تفوق ترامب في السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري على منافسته الوحيدة هايلي.



لكن نجاحات ترامب في صناديق الاقتراع كشفت أيضا نقاط ضعف لديه يمكن أن تعقد عودته إلى البيت الأبيض، فرغم فوز ترامب في كل الانتخابات التمهيدية بفضل دعم أنصاره المعروفين بارتدائهم قبعات حمرا ورفعهم شعار «فلنجعل أميركا عظيمة مجددا»، إلا انه خسر أيضا في أحيان كثيرة عددا كبيرا من أصوات الجمهوريين المعتدلين والمستقلين، وهي ضرورية لفوزه على الرئيس الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.



ففي ولايتي نيوهامبشر وكارولاينا الجنوبية، فضل هؤلاء الناخبون هايلي إلى حد كبير.



وتعمل هايلي، السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة في عهد ترامب، على تعزيز صورتها كمرشحة أكثر اعتدالا، واعدة باستعادة بعض «السلوك الطبيعي» في صفوف المحافظين.



وأكد استطلاع للرأي أجري السبت الماضي في كارولاينا الجنوبية أن أنصار هايلي الذي يشكلون نحو 40% من الناخبين، لا يؤيدون ترشيح دونالد ترامب.



واعتبرت أليسا فرح غريفين، مسؤولة الإعلام السابقة لدى ترامب عندما كان في البيت الأبيض أن ذلك يمثل «تحذيرا هائلا». وقالت خلال مقابلة عبر شبكة «سي إن إن» إن «شخصا يترشح عمليا كرئيس سابق، يحصل على 60% من الأصوات و40% ضده؟ هذا ليس انتصارا فعليا».