ضمن فعاليات المركز الاعلامي لمهرجان الكويت المسرحي الـ 23 أقيم مؤتمر صحافي للوفد البحريني المشارك الذي ضم كلا من الفنان القدير عبدالله ملك والفنان القدير يوسف بوهلول وايضا الكاتب القدير جمال الصقر، وأدار المؤتمر الزميل مفرح الشمري، حيث رحب الوفد المشارك بالحضور في المركز الإعلامي وايضا ثمن جهود القائمين على المهرجان واستمراريته حتى وقتنا الحالي. وأكدوا ان الاستمرارية في المهرجان بدوراته المتعاقبة تعتبر إنجازا ومفخرة.



في البداية، تحدث الفنان القدير عبدالله ملك قائلا: «مهرجان الكويت المسرحي يعتبر له خصوصية عن باقي المهرجانات الخليجية ونعتبر أنفسنا أبناء الكويت بحكم العديد من الروابط المهمة خاصة ان انطلاقتي الفنية كانت من الكويت وأيضا كوني نتاج المعهد العالي للفنون المسرحية الذي ضم أعدادا كبيرة من المخرجات الفنية في الخليج والوطن العربي، كما انني زاملت كوكبة من نجوم الكويت الكبار والرواد إلى جانب الفنانين البحرينيين».



وأضاف «تميز المهرجان في عنصر السينوغرافيا الذي يعتبر من المجالات المهمة في المجال المسرحي وأيضا مستوى الفرق المحلية الذي ينم عن مستوى محترف ولا تحتاج إلى رقابة كونها مؤهلة للمشاركة وفق رقابة ذاتية وهم يطمحون إلى تقديم الأفضل خاصة ان الأرضية مهيأة كون الكويت بلد الإنجازات والطاقات وضم المسرح الكويتي أسماء كبيرة من كتاب وفنانين وفنيين. وأود ان أشير إلى اللفتة الجميلة من اللجنة المنظمة في تكريم فنان كبير مثل الفنان القدير سعد الفرج.



كما تطرق إلى المسرح البحريني وماذا يحتاج اليه قائلا: «نحتاج إلى الدعم المادي واهتمام المسؤولين في الجهات الرسمية، وهذان أمران مهمان لمواصلة المسرح في البحرين، وذلك لرفع المستوى خاصة ان البحرينيين شغوفون محبون للمسرح».



وبعده تحدث الكاتب القدير جمال الصقر الذي قال: «زاملت العديد من الفنانين من خلال تواجدي في الكويت التي تتوافر فيها العديد من المميزات التي تساعد على الريادة والتفرد في المجال المسرحي والفني ومهرجان الكويت المسرحي يعتبر مهرجانا سياحيا فنيا ويثريها التقاء الشعوب والثقافات الفنية وقد وجدت نقلة نوعية في التنظيم والترتيب والعاملين الذين ساهموا في إنجاح هذه الفعالية».



وعن تأثير العالم الافتراضي على المسرح، قال: «مادام هناك وعي لا أعتقد ان تأثيرها سيكون واضحا في ظل التطور التكنولوجي ويجب ان نسخر ذلك التطور من ناحية إيجابية للمسرح وكفنان يجب ان يعرف كيف يصل إلى الجمهور من خلال المنصات».



أما الفنان القدير يوسف بوهلول فقال: «المهرجان ليس غريبا علينا كفنانين بحرينيين لأننا أساسا نعتبر الكويت بلدنا وما في شيء تغير علينا وسبق ان شاركت في المهرجان مع فرقة المسرح الكويتي وعندما أكون موجودا أحس اني بين أهلي والمشاركة تعد إضافة لي وتعطيني أيضا الدافع لأن أعمل وأستفيد من الخبرات الموجودة».