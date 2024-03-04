مفرح الشمري



بعد نهاية عرض فرقة مسرح الخليج العربي، انتشرت رسائل عبر الواتساب تطالب باستبعاد العرض من الجوائز لأنه تم عرضه في مهرجان «دبا الحصن للمسرح الثنائي» بدورته الأخيرة التي أقيمت فبراير الماضي باسم «اصل الحكاية» بدلا من «سيناريو وحوار» الذي تشارك به الفرقة في «مهرجان الكويت المسرحي الـ 23».



واستند المطالبون باستبعاد العرض الى الفقرة التاسعة من اللائحة الرسمية لمهرجان الكويت المسرحي التي تقول في شروط المسابقة بالفقرة الثانية انه يشترط في العرض المشارك ألا يكون قد سبق تقديمه من قبل كعرض جماهيري عام أو في مهرجانات مسرحية سابقة داخل الكويت وخارجها.



لهذا ينتظر المطالبون والمشاركون في المهرجان بيانا بذلك من اللجنة العليا للمهرجان انطلاقا من اللائحة الرسمية لإقامة وتنظيم المهرجان.