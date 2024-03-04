دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان الاتحاد الأفريقي إلى استعادة العضوية الكاملة للسودان في المنظمة الإقليمية.



واستقبل البرهان بمدينة بورتسودان بشرقي السودان أمس رئيس وفد آلية الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى المعنية بالسودان برئاسة السفير محمد شمباس.



ووفقا لبيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي فإن البرهان «أعرب عن ثقة السودان في الاتحاد الأفريقي وما يمكن أن يقدمه من حلول شريطة أن تعيد الدولة ثقتها في الاتحاد الأفريقي بالتعامل معها كعضو كامل الحقوق في هذه المنظمة».



وشدد البرهان على أن أساس الحل يكمن في انسحاب قوات الدعم السريع من المدن والقرى التي احتلتها.



من جانبه، شدد محمد شمباس على ضرورة إيقاف الحرب وتحقيق الاستقرار للسودان وشعبه.



وأشار شمباس إلى حرص الآلية الأفريقية وسعيها لإيجاد حلول للأزمة، موضحا أن الآلية استمعت لكل القوى السياسية السودانية.



وأعلن الاتحاد الافريقي، في 17 يناير الماضي، عن تشكيل لجنة رفيعة المستوى معنية بالسودان.



وتتكون الآلية من 3 شخصيات أفريقية، وهي محمد بن شمباس، رئيسا للجنة، وعضوية كل من سبيسيوسا وانديرا كازيبوي، نائب رئيس أوغندا الأسبق، وفرانسيسكو ماديرا الممثل الخاص السابق لرئيس المفوضية إلى الصومال.