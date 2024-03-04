حقق الفارس علي الخرافي المركزين الأول والثاني في بطولة 3 نجوم عكس عقارب الساعة بجوادين مختلفين ضمن منافسات بطولة جولات «لونجين» العالمية لأبطال قفز الحواجز في الدوحة.



وحقق الخرافي المركزين الأول والثاني في فئة 3 نجوم عكس عقارب الساعة بارتفاع 140 سم، حيث حقق بالجواد كارات المركز الأول بزمن قدره 52.60 ثانية، فيما نال المركز الثاني بجواد كراوني زد بزمن قدره 52.78 ثانية، أما المركز الثالث فذهب للفارس القطري راشد المري.



وقال ان هذه الفئة يجوز فيها للفارس المشاركة فيها بجوادين مختلفين، مشيرا إلى أنه نجح في تحقيق المركزين الأول والثاني في هذه الفئة رغم قوة المنافسين الذين يشاركون من عدة دول.



هذا، وحقق المركز العاشر الفارس عناز العناز في فئة ثلاث نجوم على ارتفاع 150 سم، والفارس حسين الخرافي المركز العاشر في فئة النجمة الواحدة على ارتفاع 120 سم.



وكان علي الخرافي قد حقق الخميس الماضي المركز الأول في الشوط الأول لفئة الثلاث نجوم على مرحلتين بارتفاع 135 سم في شوط عكس عقارب الساعة.