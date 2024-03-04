يعقوب العوضي



تقام اليوم مباراتان على صالة اتحاد الكرة الطائرة في ضاحية صباح السالم بمجمع الشيخ سعد العبدالله ضمن المباريات المؤجلة من بطولة الدوري العام للكرة الطائرة، اذ يلعب الكويت (42 نقطة) مع برقان (35 نقطة) في الـ 5:15 مساء، وفي المباراة الثانية يواجه القادسية (40 نقطة) كاظمة (34 نقطة) في الـ 7:15 مساء. وقد ضمن الكويت والقادسية تأهلهما إلى المربع الذهبي ويبقى الصراع على بطاقتي المركزين الثالث والرابع بين كل من كاظمة والعربي وبرقان، لذلك فبرقان اليوم مطالب بالفوز على الكويت لضمان بقائه في المنافسة ورغم صعوبة المهمة أمام المرشح للقب لكن لا شيء مستحيلا في الكرة. أما الكويت في المقابل فلديه طموح الصعود متصدرا الدوري العام. ويواجه كاظمة ضغطا كبيرا خاصة ان الوصول للمربع الذهبي يحتاج إلى كل نقطة متبقية في الدور التمهيدي ولن تكون المهمة سهلة، حيث ان القادسية يقدم مستويات متميزة ويتطلع الى تحقيق النقاط الثلاث والوصول إلى أفضل «فورمة» في المربع الذهبي.