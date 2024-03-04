أصدرت قوى سياسية أمس بيانا مشتركا حول الأبعاد الخطرة للقرار الذي أسمته بـ«المتعسف» من وزارة الداخلية بمنع الوقفة التضامنية مع غزة في ساحة الإرادة، مؤكدة أن القرار جاء على خلاف المواقف الحكومية السابقة التي كانت منسجمة مع موقف الشعب الكويتي. وقالت القوى السياسية في بيانها: «استقبلنا بقلق واستنكار القرار المتعسف لوزارة الداخلية يوم السبت 2 مارس 2024 بمنع الوقفة التضامنية الشعبية مع غزة في ساحة الإرادة لمواجهة العدوان الصهيوني والتجويع وحرب الإبادة الجماعية ودعما لصمود الشعب الفلسطيني والمقاومة».



وأضافت: «ونحن نرى أن قرار المنع قد صدر على الضد من كون دولة الكويت في حالة حرب معلنة ضد الكيان الصهيوني وفق المرسوم الأميري الصادر في 5 يونيو 1967، كما أنه جاء على خلاف المواقف الحكومية السابقة، التي كانت منسجمة مع موقف الشعب الكويتي في التضامن مع المقاومة ومع صمود الشعب العربي الفلسطيني، وأتى على نحو متعارض مع التفسير والتطبيق المستقرين منذ العام 2006 على ضوء حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المواد المتصلة بالتجمعات في المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات والمواكب الذي أفسح المجال أمام انعقاد الاجتماعات العامة، وخصوصا في ساحة الإرادة من دون إخطار أو ترخيص». وأكدت القوى في بيانها «أن هذا المنع أكبر من أن ينحصر في منع هذا التجمع وحده، ونحن في الوقت الذي نتمسك فيه بالتفسير والتطبيق المستقرين بعد حكم المحكمة الدستورية عام 2006 بعدم دستورية مرسوم قانون الاجتماعات الصادر عام 1979، الذي أصبحت فيه الاجتماعات العامة مباحة ولا تتطلب ترخيصا، لكونها تختلف عن المسيرات التي لاتزال تحتاج ترخيصا، فإننا نخشى من أن يعكس هذا المنع وجود تحولات سلبية في المواقف الحكومية على مستويات الحريات والقضية الفلسطينية». وذكرت «كما أننا نخشى جديا من أن تنعكس هذه التحولات السلبية على أجواء الانتخابات، لذا فإننا ندعو إلى ضرورة أن يتم التركيز في الحملات الانتخابية على رفض التضييق على الحريات، وعلى رفض أي تبدل سلبي في توجهات السياسة الخارجية للدولة». والقوى السياسية الموقعة على البيان هي: حزب المحافظين المدني، حركة العمل الشعبي (حشد)، الحركة التقدمية الكويتية، المنبر الديموقراطي الكويتي، التآلف الإسلامي الوطني، الحركة الدستورية الإسلامية، تجمع الميثاق الوطني، حركة التوافق الوطني الإسلامية، تجمع العدالة والسلام، الحركة الشعبية الوطنية، تجمع ولاء الوطني، جمعية المحامين الكويتية، الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، جمعية الخريجين الكويتية، الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية، نادي الكويت للسينما، رابطة أعضاء هيئة التدريس بالكليات التطبيقية، الرابطة الوطنية للأمن الأسري، مشروع الشباب الإصلاحي، الاتحاد الوطني لطلبة الكويت (الهيئة التنفيذية)، الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع بريطانيا، اتحاد الشباب الديموقراطي الكويتي، قائمة المتحدون، كلية الحقوق القائمة المستقلة (جامعة الكويت)، قائمة الراية (المملكة المتحدة)، جمعية طلبة كلية الحقوق، القائمة الإسلامية (جامعة الكويت) التجمع العمالي، اللجنة الكويتية للسلم والتضامن.