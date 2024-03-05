الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أصبحت أيام المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه معدودة في الدحيل، وذلك بعد أن ابتعد الفريق عن صراع اللقب على الدوري القطري هذا الموسم، باحتلاله المركز السابع برصيد 18 نقطة، بعد خسارته القاسية أمام الغرافة 1-4 في الجولة الـ15، علما انه لم يحقق الفوز في 7 مباريات متتالية منها الخسارة الرابعة في آخر 5 مباريات.



وبدأت إدارة الدحيل في البحث عن مدير فني جديد يتولى تدريب الفريق خلفا للمدرب الفرنسي، وإن كان الأقرب لهذا المنصب المدرب الجزائري جمال بلماضي.



ويفتتح الدحيل شريط مباريات الجولة الـ16، حيث يستضيف المرخية (الأخير 7 نقاط) في 6:00 مساء، وكان المرخية حقق مفاجأة من العيار الثقيل في الجولة الماضية بتحقيق الفوز على الوكرة 2-1، كما تقام اليوم أيضا مباراتان في 8:00 مساء، اذ يواجه أم صلال (الخامس 19 نقطة) نظيره الشمال (العاشر 12 نقطة)، فيما يحل معيذر (الحادي عشر وقبل الأخير 10 نقاط) ضيفا على الأهلي (الثامن 15 نقطة)، بينما تختتم الجولة غدا بثلاث مباريات، حيث يحل العربي (السادس 18 نقطة) ضيفا على نادي قطر (التاسع 13 نقطة) في 6:00 مساء، فيما تشهد الجولة قمتان من العيار الثقيل، حيث يستضيف الغرافة (الوصيف 30 نقطة) نظيره السد (المتصدر 35 نقطة) في 8:00 مساء، وبنفس التوقيت، يحل الوكرة (الرابع 28 نقطة) ضيفا ثقيلا على الريان (الثالث 28 نقطة).