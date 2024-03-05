قضت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني أمس، بالإعدام لمحمد بديع ومحمد البلتاجي، و6 آخرين في القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ «أحداث المنصة»، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 37 متهما، والمشدد 15 سنة، لـ 6 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ 7 متهمين، وبراءة 21 متهما، والصادرة بحقهم أحكام بالإعدام هم محمد بديع مرشد الإخوان، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، ومحمد البلتاجي وعمرو زكي، وأسامة ياسين، وصفوت حجازي وعصام عبد الماجد ومحمد عبد المقصود.



وجاء قرار النيابة العامة بإحالة المتهمين لارتكابهم عدة جرائم تتمثل في أن المتهمين من الأول حتى الرابع عشر انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والمتهمون شاركوا في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وشارك المتهمون من الـ 15 حتى الأخير في التجمهر، وقتلوا أشرف السباعي ضابط شرطة، وحسام علي وأحمد محروس وآخرين، وشرعوا في قتل رجال الشرطة بطريق النصر، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية.



وجاء في الإحالة أن المتهمين من الأول حتى السادس تولوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية بأن تولى المتهم الأول قيادة جماعة الإخوان تلك الجماعة التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة



المتهمون من الأول وحتى الثامن أمدوا الجماعة بأموال وأسلحة وذخائر، واستعملوا العنف مع موظفين عموميين والتخريب العمدي لمباني وأملاك عامة، والتلويح بالعنف والتأثير على السلطات، وحرضوا المتهمين من التاسع وحتى الأخير على أعمال العنف وأمدوهم بالأسلحة.



ويواجه المتهمون تولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها.



كما وجه للمتهمين تهم إمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، ودبروا وآخرون مجهولون تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذا لغرض إرهابي.