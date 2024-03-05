يقترب شهر رمضان المبارك الذي يحل هذا العام كما في الاعوام السابقة مع ظروف أوضاع معيشية بالغة السوء فاقمها الانخفاض المستمر في قيمة الليرة والغلاء الفاحش الذي يطول كل شيء.



وفي محاولة على ما يبدو لإيجاد سبل لتخفيف جزء من هذه الاعباء اعلنت شركة «السورية للتجارة» عن سلال غذائية تقول إن اسعارها أقل بنسبة 30% عن السوق.



ونقل موقع جريدة «الوطن» المقربة من السلطة عن مدير فرع السورية للتجارة في اللاذقية محمد سلمان أنه يتم «تجهيز سلتين غذائيتين لشهر رمضان، إحداهما بقيمة تقريبية تبلغ 195 ألف ليرة، والأخرى بقيمة 125 ألف ليرة»، اي ما يعادل نصف راتب شهر، باعتبار أن متوسط الرواتب والأجور في القطاع العام بات يتراوح بين 375 و400 ألف ليرة أي ما يقارب «25 29 دولارا» مع بدء تسلمهم زيادة الـ 50% التي اقرت الشهر الماضي، في حين سيبلغ الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص 280 ألف ليرة أي نحو 20 دولارا.



وأوضح سلمان انهما تتضمنان: كيلو سكر وكيلو رز وكيلو سمن وكيلو تمر وكيلو عدس وعلبة حلاوة أو مربيات، وعبوة شاي ظروف.



وأكد سلمان أن أسعار هذه السلل مخفضة عن الأسواق بنسبة 30 %، ويحق للعائلة الواحدة أن تشتري ما تشاء من السلل خلال شهر رمضان.



سيتم طرح السلل في مجمع أفاميا باللاذقية والصالات الرئيسية فقط، ويجري حاليا التجهيز لـ 1100 سلة، وهناك استعداد لتجهيز 10 آلاف سلة في حال الطلب عليها.