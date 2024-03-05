تساهم الأزمة الاقتصادية في تغيير الكثير من العادات المجتمعية في سورية، وخاصة تلك المتعلقة بشهر رمضان المبارك.



ويبدو ان الكثير من العائلات السورية ستتخلى عن عادة استقبال الشهر الفضيل بـ«طبخة بيضاء» اي تلك المطبوخة باللبن من باب التفاؤل مثل (الشاكرية، الكبة اللبنية، الشيشبرك، شيخ المحشي، كوسا بلبن وباشا وعساكره)، والسبب غلاء مكوناتها، خصوصا وأن اللحوم تعتبر مكونا اساسيا فيها، لكنه بات خارج متناول الكثير من السوريين.



لكن عائلات أخرى وجدت طريقة للتحايل على الازمة والالتزام بهذه العادة. وبحسب موقع «أثر» فقد قرر أحد ارباب الاسر، أن «يتشارك» الطبخة مع عائلة أخيه مناصفة، «فهي من جهة توفير في الكلفة وتاليا نجتمع على مائدة واحدة». خصوصا وأن كلفة الشاكرية على سبيل المثال، لعائلة مكونة من 5 أشخاص تبلغ نحو 400 ألف ليرة سورية.



وقررت سيدة سورية قالت انها لا تستطيع أن تبدأ الشهر الكريم إلا بطبخة بيضاء، أن تجمع بناتها وأسرهن في أول يوم وتتقاسم معهم تكاليف طبخة «الشيش برك»، لأنه ليس لها القدرة على دفع تكاليف الطبخة وحدها، فواحدة تشتري اللحمة وأخرى العجين واللبن من أجل تحضيرها وهكذا.



وتحتاج مائدة شهر رمضان يوميا ما يقارب 200 ألف وسطيا، بسبب ارتفاع أسعار اللحوم والدجاج وكل مستلزمات الطبخ، في حين يتراوح متوسط الرواتب والأجور في القطاع العام بعد الزيادة الأخيرة بين 375 و400 ألف ليرة. وعلى سبيل مواجهة الأزمة سيتخلى الكثير من السوريين عن اطباق وأطعمة عديدة، اذ من المتوقع ان يغيب اللحم عن كثير من ايامهم، وقد تتخلى بعض الاسر عن خبز رمضان «المعروك»، وتكتفي بمشروب واحد من المشروبات الرمضانية كالعرقسوس او التمر الهندي او الجلاب أو قمر الدين.



وكانت «مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك» في دمشق، أصدرت نشرة أسعار الفروج الأخيرة، في 19 من فبراير الماضي، وحددت سعر كيلو الفروج المنظف بـ 39 ألفا، وسعر كيلو الشرحات بـ 56 ألفا، وكيلو الدبوس بـ 42 ألفا وكيلو الكستا بـ 42 ألفا، كما حددت النشرة سعر كيلو الشاورما بـ 93 ألفا، وسندويشة الشاورما بـ 16 ألفا.



وسجل كيلو لحم الخروف الهبرة 240 ألف ليرة، واللحم بعظمه وصل إلى 190 ألف ليرة، بينما وصل سعر لحم العجل إلى 170 ألف ليرة، أما لحم العجل بعظمه تجاوز لـ 160 ألف ليرة.



ومع بداية العام 2024، ارتفع متوسط تكاليف المعيشة لعائلة مكونة من خمسة أفراد إلى أكثر من 12 مليون ليرة، بعد أن كان في نهاية شهر سبتمبر الماضي نحو 9.5 ملايين ليرة سورية.