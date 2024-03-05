

باهي أحمد



نظمت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ورش عمل واجتماعات اللجان الدراسية التابعة لقطاع التقييس في الاتحاد الدولي للاتصالات ITU. وفي الافتتاح، قدم عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات كلمة الافتتاح نيابة عن رئيس مجلس الإدارة د.وليد الحساوي.



في بداية الكلمة، قال الحساوي: تعمل الهيئة على تنفيذ مشاريع ومبادرات تستخدم التقنيات الحديثة لتحسين جودة الحياة والعمل في الكويت، وتهدف إلى تحويل الكويت إلى دولة ذكية تستخدم إنترنت الأشياء لربط البنية التحتية والخدمات والمواطنين ببعضهم البعض، كما تعمل على تطوير وتطبيق الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الصحة والتعليم، والأمن، والنقل، والطاقة، وتجمع وتحليل وتستخدم البيانات الضخمة لدعم اتخاذ القرارات وتحسين الأداء والابتكار.



وأضاف الحساوي: بالنسبة للموارد النادرة مثل موارد الطيف الترددي والترقيم، تعمل الهيئة على وضع السياسات والقوانين والمعايير والآليات التي تضمن توزيعها وتخصيصها وتنظيمها بشكل عادل وفعال ومنافس. يتم ذلك من خلال تحديد قواعد وشروط وإجراءات لمنح واستخدام وإدارة ومراقبة وتنظيم الأرقام والرموز والعناوين في خدمات الاتصالات، كما تم وضع خطة وطنية لتوزيع وتخصيص وتنظيم ومراقبة واستخدام أطياف التردد في خدمات الاتصالات.



وفي ختام الكلمة، ذكر أن الهيئة تعمل أيضا على تطوير وتوسيع العلاقات والاتفاقيات والمشاركات مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. يهدف ذلك إلى تعزيز التعاون في مجالات مثل تطوير البنية التحتية والخدمات والموارد والمعايير والسياسات والتنظيم، بالإضافة إلى التدريب والبحث والابتكار، وقد تم توقيع اتفاقية تعاون مع الجامعة العربية للاتصالات لتعزيز التعاون في تنسيق وتوحيد وتطوير وتنمية وتنظيم وتحسين الاتصالات وتقنية المعلومات في العالم العربي.



وتمتد فترة ورش العمل واجتماعات اللجان في الفترة من 4 إلى 7 الجاري.