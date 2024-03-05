

دارين العلي



أعلن الوكيل المساعد في الديوان الأميري مدير عام مكتب تكريم الشهداء وأسرهم صلاح العوفان، عن طرح الدفعة السابعة من الطوابع البريدية الخاصة بالمكتب، والتي تحمل صور وأسماء 100 شهيد من شهداء العمليات الحربية، والذين يبلغ عددهم 920 شهيدا قدموا أرواحهم فداء للوطن لتبقى هذه البطولات خالدة في أذهان أبناء المجتمع.



وقال العوفان ان ذلك يأتي بمناسبة الأعياد الوطنية والاحتفال بالعيد الوطني ويوم التحرير، ومكتب الشهيد يحرص على تخليد أسماء وبطولات شهداء الكويت الأبرار في مختلف المجالات.



وثمن صلاح العوفان التعاون القائم بين مكتب الشهيد ووزارة المواصلات، ما يعد دليلا على مدى تعاون الجهات الحكومية من وزارات وهيئات مع المكتب في سبيل تحقيق رسالته بتخليد ذكرى الشهداء ورعاية ذويهم رعاية متميزة.