المنطقة الاقتصادية الشمالية تُعد إحدى المشاريع الواعدة لتعزيز اقتصاد الكويت غير النفطي

مشروع الربط السككي بين الكويت والسعودية سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي بين البلدين



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:



أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بمغادرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن اليوم الثلاثاء متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، متمنيا لسموه والوفد المرافق السلامة في الحل والترحال.



وأشاد مجلس الوزراء بالعرض المتميز لحفل الأوبريت الوطني «قصة وطن» الذي أقيم صباح أمس على مسرح قصر بيان تحت رعاية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وذلك ضمن احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية، وما عبر عنه الأوبريت من محبه وقيم راسخة وما جسدته لوحاته الفنية من مضامين وطنية ركزت على الوحدة الوطنية والتلاحم بين القيادة والشعب.



وأعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لوزير الإعلام والثقافة ورئيس اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية عبدالرحمن المطيري، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني، ورئيسة مركز العمل التطوعي المنسق العام للجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية الشيخة أمثال الأحمد على الجهود المبذولة في الإعداد والتنسيق لهذا الأوبريت، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والازدهار.



من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة ـ رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد اليوسف بشأن توصية اللجنة العليا بسحب شهادة الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها بغير وجه حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة وممن يكون اكتسبها معهم بطريق التبعية، وكذلك من بعض الأشخاص بسبب صدور أحكام نهائية بحقهم، وذلك وفقا لأحكام المواد «13» و«21 مكرر أ» من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته.



وأعرب مجلس الوزراء عن بالغ شكره وتقديره للعمل والجهد الذي بذله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة ـ رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد اليوسف وأعضاء اللجنة في كشف هؤلاء الأشخاص، وذلك ترجمة لمضامين النطق السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بالحفاظ على الهوية الوطنية ووحدة المجتمع الكويتي.



من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان بشأن مشروع الربط السككي بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الذي سيسهم في تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام ويعزز التبادل التجاري والنمو الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.



كما اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي بشأن آخر تطورات مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية والتي تعد إحدى الركائز الأساسية والمشاريع الواعدة التي تعزز اقتصاد دولة الكويت غير النفطي وتخلق فرص عمل واعدة للمواطنين.



وفي إطار حرص مجلس الوزراء على متابعة آلية تنفيذ الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية، فقد اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي بشأن الموقف التنفيذي لهذه الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم وآخر المستجدات حول هذا الموضوع.