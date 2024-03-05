مريم بندق



قالت مصادر، في تصريحات لـ «الأنباء»، إن إجمالي عدد المواطنين المنتظرين للتوظيف المسجلين في ديوان الخدمة المدنية رسميا يبلغ 10.271 مواطنا، منهم 5.291 من الإناث و4.980 من الذكور، من بينهم 4.307 يحملون درجة البكالوريوس، و95 حاصلين على درجة الماجستير و5 على دكتوراه.



وبينت إحصائية حصلت «الأنباء» على نسخة منها، أن المؤهلات الأكثر تكدسا جاءت على النحو التالي: 1904 حاصلين على دبلوم، 1141 شهادة متوسطة، 1113 شهادة ابتدائية، 692 ثانوية، 315 ثانوية بدورة سنتين فأكثر، 310 من دون مؤهل، 258 متوسطة بدورة سنتين فأكثر. وأظهرت الإحصائية أن المؤهلات التي سجلت عددا أقل بدرجة ملحوظة تشمل: الثانوية الصناعية 8، المتوسطة بدورة سنة 11، التعليم المهني 36، التعليم الموازي 43، الثانوي الفني 18، المتوسطة بدورة قطاع خاص سنة 9، الثانوية بدورة سنة 2، ابتدائي بدورة قطاع خاص سنة 2.