ثمّن محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد الجهود الوطنية التي تسعى إلى الحفاظ على الإرث التاريخي والحضاري للكويت في جميع المجالات، وإعداد أرشيف يشمل المحطات الرئيسية لبناء وتنمية البلاد، خاصة منذ اكتشاف النفط باعتباره أهم مصادر الدخل، إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم.



جاء ذلك خلال استقبال المحافظ صباح أمس، أعضاء لجنة المحافظة على تراث الأحمدي منيف العجمي وحسن القطان وعادل العوضي بديوان عام محافظة الأحمدي، حيث اطلع على آخر المستجدات بشأن أعمال وأنشطة اللجنة، كما قاموا بإهدائه نسخة من الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي «النفط وكفاح الرعيل الأول»، الذي يوضح تاريخ الكويت مع اكتشاف النفط، وكفاح الأجداد وجهودهم المشهودة في هذا المجال. وأعرب الخالد عن خالص الشكر والتقدير للقائمين على هذا العمل التوثيقي، لما له من أثر جيد وإيجابي ويمثل إضافة كبيرة يستفيد منها الجيل الحالي، متمنيا التوفيق لهم ولكل المهتمين بمثل هذه الأعمال الوطنية. من جانبه، قال مخرج الفيلم حسن القطان إن الجزء الثاني من الفيلم مدته 50 دقيقة، يدور حول الرعيل الأول العاملين في شركة نفط الكويت ويوثق لقاءات ومعلومات وتصوير أحداث في المقوع وغيرها من المناطق النفطية، لافتا إلى انه يضم اكثر من 30 شخصية من أبناء الرعيل الأول قاموا بتجسيد أدوارهم، وكانت تجربة ثرية لأنهم على دراية كاملة بكل الأحداث وأثبتوا نجاحا باهرا. وأشار القطان إلى أن الجزء الأول عرض في عام 2016، واليوم نستكمل الجزء الثاني، لافتا إلى انه عرض خلال الاحتفال بالأعياد الوطنية مؤخرا.