وقع مدير عام بنك الائتمان الكويتي بالتكليف سلطان جاسم الدبوس ومدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر م.حمد عبداللطيف البرجس أمس اتفاقية تعاون بين الجهتين لاستكمال الربط الإلكتروني. وقال الدبوس في بيان صحافي ان الاتفاقية جاءت في نطاق تقديم المزيد من التسهيلات للمواطنين والالتزام بتعليمات مجلس الوزراء بشأن الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والتحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمواطنين.



وذكر أن البنك ماضي نحو تطبيق المزيد من الخطوات التي تساهم في زيادة حجم الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر تطبيق «سهل» الحكومي أو البوابة الإلكترونية للبنك والتطبيق الهاتفي الخاص بالبنك وصولا إلى التحول الرقمي الكامل.