في إطار مسؤوليته الاجتماعية، وتأكيداً لدوره كمؤسسة مصرفية مسؤولة تحرص على توفير فرص العمل المناسبة للشباب الكويتي الطموح، شارك البنك التجاري الكويتي في معرض الفرص الوظيفية في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت تحت رعاية أ.د.عادل الوقيان عميد الكلية، وذلك حرصاً من البنك على المشاركة في هذه المعارض الوظيفية التي تعتبر بمثابة منصة تساعد على التواصل بين الراغبين في العمل من ناحية وأرباب العمل من ناحية أخرى.



وفي تعقيبه على هذه المشاركة، قال صادق العبدالله - مدير عام قطاع الموارد البشـرية: نحرص في البنك التجاري على تعزيز التعاون المشترك مع مختلف الجهات في الدولة. ولهذا الغرض، يشارك البنك بصورة دائمة في مثل هذه المعارض والمنتديات الوظيفية التي تعد منصة للتواصل مع الشباب الكويتي الراغب في العمل بالقطاع المصرفي لتعريفهم بطبيعة العمل في البنك.



وعلى هامش تواجد البنك في جامعة الكويت، تواجد فريق المبيعات والتسويق التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد بين الجمهور للإجابة عن استفساراتهم حول مزايا حساب «YOU» للشباب وعروضها. ومن المزايا المتنوعة لهذا الحساب، يحصل العميل على هدية نقدية بقيمة 50 دينارا كويتيا وبطاقة مسبقة الدفع مجانية لمدة سنة، بالإضافة إلى الاختيار ما بين رصيد بقيمة 50 دينارا كويتيا من تطبيق «طلبات» أو رصيد بقيمة 50 دينارا كويتيا من شركة «أولى» للوقود، والتأهل لدخول السحب الشهري لثلاثة فائزين بجائزة تبلغ قيمتها 200 دينار كويتي لكل فائز.