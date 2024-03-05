قال الرئيس التنفيذي لشركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية محمد النوري، إن الشركة أبرمت عقد اتفاق مع شركة كنان الدولية للتطوير العقاري، لإنشاء وتوسعة فرع طفل المستقبل الذي تبلغ مساحته 4041 مترا مربعا، ويقع في مدينة ينبع التي تشرف عليها الهيئة الملكية وبالتحديد في الدانة مول، ملك شركة كنان العقارية، وأثمر هذا الاتفاق عن توقيع عقد بين الشركتين، والذي تم بموجبه إعادة تطوير وتنفيذ الديكورات الداخلية لأحدث فروع الشركة في المملكة.



وأضاف النوري أن الافتتاح الرسمي خلال الأشهر المقبلة ليكون إضافة إلى فروع الشركة العاملة حاليا في المملكة في كل من المدينة المنورة والجبيل وعنيزة، ويعتبر طفل المستقبل الدانة مول في مدينة ينبع من أفضل وأكبر المشاريع وتم تركيب أحدث الأجهزة، وألعاب الترفيه الجديدة التي تتناسب مع الأطفال وتلبي احتياجاتهم، وستكون له أهمية كبرى في المستقبل. وستكون خطة العمل القادمة لشركة طفل المستقبل تتضمن افتتاح مزيد من الفروع في المملكة وهو ما تم بالفعل بفضل من الله وبتضافر الجهود. وأوضح أن الرؤية الطموحة التي تتبناها شركة طفل المستقبل للمرحلة المقبلة ترتكز على الالتزام بخطط التوسع والانتشار في السوق الإقليمي على أسس مدروسة لضمان تناغم هذه الرؤية مع المعطيات الاقتصادية.



جدير بالذكر أن الشركة بصدد ربط افرع الكويت بأفرع السعودية بحيث تتيح لعملاء كلا البلدين استخدام أرصدة بطاقات طفل المستقبل والاستفادة من الأرصدة ونقاط الهدايا.