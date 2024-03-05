أكد القنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية السفير علي الذايدي، أن زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى دولة الإمارات الشقيقة تشكل لبنة جديدة تضاف لمسيرة العلاقات الأخوية الكويتية- الإماراتية.



وقال السفير الذايدي إن صاحب السمو الأمير سيحل ضيفا عزيزا على أخيه رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بين أهله وإخوانه في الإمارات الذين تجمعهم بأشقائهم بالكويت وشائج القربى والأخوة والمحبة والمصير المشترك على مدى التاريخ. وأضاف أن العلاقات الكويتية ـ الإماراتية لها ماض تليد وحاضر ذاخر ومستقبل واعد وزاهر، ومن شأن هذه الزيارة أن تضيف إلى العلاقات بين البلدين فصلا جديدا من التعاون المثمر وتنمية العلاقات في كل القطاعات، وهي تأكيد على الرغبة الدائمة في تعزيزها وترجمة جلية لمعاني الشراكة الحقيقية. وأشاد بالعلاقات التاريخية والأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين على كل المستويات، والتي تميزت بخصوصية منفردة على المستويين الرسمي والشعبي وعزز من رسوخها الرعاية الكريمة والدعم غير المحدود من القيادتين السياسيتين في البلدين الشقيقين. وأفاد الذايدي بأن العلاقات بين البلدين الشقيقين شهدت محطات بارزة من التميز أسهمت بصورة مباشرة في ترسيخها والمضي بها قدما سواء على المستوى الثنائي أو من خلال مسيرة مجلس التعاون الخليجي بما ينعكس إيجابا على مصالح البلدين الشقيقين، لافتا إلى أن الأحداث العظيمة والمؤازرة في أوقات الشدة والرخاء أثبتت عمق وصلابة هذه العلاقة.