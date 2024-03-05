

مفرح الشمري



عودة المخرج هاني النصار إلى المشاركة في عروض مهرجان الكويت المسرحي في دورته الـ 23 من الأمور التي استقبلها الجمهور المسرحي محليا وخليجيا وعربيا بسعادة، لأنه من المخرجين المميزين في المسرح الذين يملكون فكرا واعيا يضيف كثيرا لتميز المسرح الكويتي في المنطقة العربية.



عودة النصار جاءت من خلال مسرحية «عفن الروح» لفرقة «تياترو» الخاصة والتي دشنت عروض المهرجان بدورته الجديدة، وهي من تأليف مالك القلاف وتمثيل آمنة العبدالله، رياض السليمي، يوسف الحربي، يوسف المطر، محمد المنصوري، مساعد مخرج جابر فهاد، مخرج مساعد د.فاطمة العطار، إشراف عام محمد الكندري، تدقيق لغوي لميس الزامل، إشراف موسيقي هاني الهزاع، سينوغرافيا د.فهد المذن، موسيقى ومؤثرات صوتية حمد العروج، بينما تصدت تهاني كمال للمكياج.



المسرحية تدور احداثها حول الفساد بأنواعه الذي يصيب الروح، من كثر استخدامه، بالعفن، والذي أوصل المخرج ببراعة فكرته للمتلقي دون ملل من خلال التناغم الجميل بين الأداء التمثيلي والاضاءة والديكور، والتي أكدت ان العفن لا يصيب الأكل فقط بل يصيب الانسان اذا كانت روحه تلهث وراء ملذاته دون حسيب ولا رقيب لتحقيق مآربه واحلامه الفاسدة حتى وان كانت على حساب غيره، هنا تصبح روحه عفنة حتى وإن كان ملبسه وشكله «نظيفا»!



نجح المخرج هاني النصار وفريقه الفني والتمثيلي في توصيل المعنى الحقيقي للفساد والمفسدين والصراع على الكراسي، من خلال مستشفى مهجور يوجد به خمسة شخصيات تتغير وتتباين أدوارهم حسب الأحداث المكتوبة بنص المسرحية الذي يذهب إلى أعماق الانسان لينتزع منه الاعتراف بالحقيقة حتى وان كانت تدينه حتى يكتشف ما يسببه الفساد من تدمير لنفوس البشر عندما تضيع حقوقهم أمام مسؤول مسيطر ويتحكم في حياته.